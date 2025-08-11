"Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz": Las estremecedoras palabras de periodista antes de ser asesinado en Gaza

11 ag. 2025 - 17:54 hrs.

"Este es mi testamento, mi mensaje final. Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Que la paz sea con ustedes, la misericordia de Dios y Sus bendiciones".

Estas fueron las estremecedoras palabras de Anas al Sharif, periodista del reconocido medio Al Jazeera que fue asesinado en Gaza en un ataque de las fuerzas de Israel cerca de un hospital.

El reportero palestino, de 28 años, se encontraba junto a colegas al momento de la tragedia. De hecho, en su último mensaje había denunciado los bombardeos en la zona, que han cobrado miles de vidas.

El estremecedor mensaje del periodista Anas al Sharif

En un extenso mensaje, al Sharif, entre otras palabras, señaló en su cuenta de "X" el pasado domingo 10 de agosto que "viví el dolor en todos sus detalles, probé la angustia y la pérdida una y otra vez, y aun así, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin falsificaciones ni distorsiones, esperando que Dios sea testigo de aquellos que callaron, de quienes aceptaron nuestra muerte, de quienes asfixiaron nuestro aliento y no se conmovieron ante los cuerpos destrozados de nuestros niños y mujeres, ni detuvieron la masacre que nuestro pueblo ha sufrido durante más de un año y medio".

"Les encomiendo Palestina, la joya de la corona de los musulmanes, el latido del corazón de todo hombre libre en este mundo. Les encomiendo a su pueblo, a sus niños pequeños e inocentes, que no tuvieron tiempo de soñar ni de vivir en paz y seguridad, cuyos cuerpos puros fueron aplastados por miles de toneladas de bombas y misiles israelíes, despedazados, con sus restos esparcidos por las paredes", sostuvo.

Anas al Sharif / Al Jazeera

Tras referirse a su familia en el extenso post, el periodista remarcó: "Oh Dios, acéptame entre los mártires, perdona mis pecados pasados y futuros, y haz que mi sangre sea una luz que ilumine el camino de la libertad para mi pueblo y mi familia. Perdónenme si he fallado en algo, y rueguen por mí para que encuentre misericordia, pues he cumplido con el compromiso, sin cambiar ni alterar nada".

"No olviden a Gaza... Y no me olviden en sus oraciones sinceras por el perdón y la aceptación", añadió el reportero.

¿Qué se sabe del ataque en Gaza?

Por el momento, se confirmó la muerte de seis periodistas en el marco del ataque en Gaza: cinco de ellos habrían trabajado para Al Jazeera, consignó El Tiempo.

Al Sharif nació en un campo de refugiados al norte de Gaza y estudió comunicación en la Universidad de Al-Aqsa. Llevaba una carrera como reportero, ganando fama por sus reportajes en medio de la guerra en Gaza.

Medios internacionales indicaron que el periodista recibió varias amenazas de muerte, pero siguió informando en terreno sobre la impactante realidad que vivían sus compatriotas.

