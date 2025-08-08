Alemania suspende las exportaciones de armas a Israel para su uso en Gaza

08 ag. 2025 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Alemania anunció este viernes que suspenderá la exportación de equipos militares a Israel que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza, lo que desató una dura respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Esta medida, en reacción al plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza, marca un cambio de rumbo por parte del gobierno de Alemania, uno de los aliados más fieles de Israel -junto a Estados Unidos- debido a su responsabilidad histórica en el Holocausto.

¿Qué dijo Alemania?

El canciller Friedrich Merz dijo que es "cada vez más difícil de entender" cómo el plan militar israelí ayudaría a lograr objetivos legítimos. "Bajo estas circunstancias, el gobierno alemán no autorizará ninguna exportación de equipos militares que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso", añadió.

En el comunicado del viernes, Merz insistió en la "profunda preocupación" del gobierno alemán ante "el sufrimiento continuo de la población civil en la Franja de Gaza".

El dirigente agregó que "con la ofensiva prevista, el gobierno israelí tiene una responsabilidad aún mayor" de proporcionar ayuda a los civiles en el territorio palestino de Gaza y pidió "un acceso pleno" para las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias.

También dijo que su gobierno instó a Israel "a abstenerse de dar más pasos hacia una anexión de Cisjordania".

¿Qué dijo Netanyahu tras la decisión de Alemania?

Horas después, Netanyahu dijo sentirse "decepcionado" y advirtió que las medidas alemanas recompensarán a Hamás. Netanyahu llamó a Merz "para expresarle su decepción", explica el comunicado.

"En lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamás, que llevó a cabo el ataque más horrible contra el pueblo judío desde el Holocausto, Alemania recompensa el terrorismo de Hamás con un embargo de armas a Israel", según el texto.

Hasta hace poco, Israel ha contado con un amplio apoyo en todo el espectro político en Alemania, un país que todavía busca expiar el genocidio de más de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás en octubre de 2023, hasta el mes de mayo de este año, Berlín ha autorizado la exportación de al menos 485 millones de euros (unos 565 millones de dólares al cambio actual) en armamento hacia Israel.

