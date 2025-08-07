Asesinan a futbolista conocido como el "Pelé palestino" cuando esperaba ayuda humanitaria en Gaza

07 ag. 2025 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 7 de agosto se conoció el asesinato de Suleiman Al-Obeid, futbolista conocido como el "Pelé palestino", cuando esperaba ayuda humanitaria en Gaza.

La muerte del "Pelé palestino"

El destacado jugador perdió la vida en el marco de un presunto ataque de las fuerzas de Israel el miércoles recién pasado en el sur de la Franja de Gaza.

La Federación Palestina denunció en sus redes sociales que el deportista fue "martirizado" en el marco de un ataque que estuvo dirigido a las personas que esperaban ayuda humanitaria.

La destacada carrera de Suleiman Al-Obeid

Al-Obeid era un veterano futbolista de 41 años y tenía cinco hijos. En su carrera fue apodado como el "Pelé palestino" debido a su talento con el balón.

En toda su carrera marcó más de 100 goles, convirtiéndose de esta manera en un ídolo para muchos que lo seguían de cerca.

Suleiman Al-Obeid celebrando un gol / TN

El futbolista llegó a vestir la camiseta de Palestina y marcó su primer gol internacional contra Yemen en 2010. Además, formó parte del plantel que buscaba clasificar al Mundial de 2014.

La Federación Palestina lamentó el asesinato de Al-Obeid y afirmó que durante la guerra han muerto 321 personas relacionadas con el fútbol palestino.

