Israel anuncia "pausa táctica" de los combates y concreta primeras entregas de ayuda humanitaria en Gaza

¿Qué pasó?

Los primeros camiones con ayuda cruzaron la frontera desde Egipto hacia la Franja de Gaza, donde Israel declaró una "pausa táctica" en su ofensiva en partes de este territorio asolado por la guerra.

Una fila de camiones cargados con sacos blancos pasaron por el lado egipcio hacia el terminal de Rafah. Dado que el puesto fronterizo del lado palestino lleva cerrado más de un año, los vehículos se dirigieron al paso israelí de Kerem Shalom situado a pocos kilómetros, para ser inspeccionados antes de entrar en Gaza.

Los lanzamientos de ayuda humanitaria sobre el territorio palestino se reanudaron el domingo, con 25 toneladas lanzadas por tres aviones jordanos y emiratíes. Paralelamente, el ejército de Israel anunció que había enviado ayuda y rechazó las acusaciones de usar el hambre como arma.

A finales de mayo, Israel levantó muy parcialmente el bloqueo total impuesto a la Franja en marzo, que llevó a graves carencias de alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad. La ONU y diferentes ONG han denunciado un aumento de la desnutrición infantil, alertando que el hambre se extiende en Gaza, donde viven más de dos millones de personas.

Israel anunció una "pausa táctica" de los combates en Gaza

"El sueño de mi vida se ha convertido en comer un trozo de pan y poder alimentar a mis hijos. Cada día, mi esposo sale al amanecer para intentar encontrar harina (...) pero vuelve sin nada", contó a AFP Suad Ishtaywi, una mujer de 30 años que vive en una tienda de campaña en el norte de Gaza.

Israel anunció una "pausa táctica" de los combates que comenzó de forma diaria el domingo, "de 10:00 a 20:00 horas" en las zonas de Al Mawasi, Deir al Balah y Ciudad de Gaza, donde no operan las tropas israelíes, precisó el ejército en un comunicado.

El país niega desde hace meses cualquier bloqueo de la ayuda y asegura no ser responsable de la escasez, acusando a Hamás de saquear los cargamentos y a las organizaciones humanitarias de no distribuirlos. Sin embargo, estas afirman que Israel impone restricciones excesivas a la entrada de ayuda en el territorio. "Existen corredores seguros. Siempre han existido, pero ahora es oficial. Ya no habrá excusas", declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu.

