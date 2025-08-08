ONU exige que Israel detenga plan de control total de Gaza: Hamás advierte que significará el "sacrificio" de rehenes

08 ag. 2025 - 07:57 hrs.

¿Qué pasó?

El plan del gobierno israelí "que apunta a un control militar completo de la Franja de Gaza ocupada debe detenerse de inmediato", declaró este viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.

Este plan, adoptado el viernes de madrugada por el gabinete de seguridad israelí, "va en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia según la cual Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, de la realización de la solución acordada de dos Estados y del derecho de los palestinos a la autodeterminación", dijo Türk en un comunicado.

"Todo apunta a que esta nueva escalada provocará desplazamientos forzados aún más masivos, más muertes, más sufrimiento insoportable, destrucciones sin sentido y crímenes atroces", denunció el Alto Comisionado, pidiendo al gobierno israelí que permita que la ayuda humanitaria entre "sin obstáculos" en Gaza "en lugar de intensificar la guerra".

Los rehenes, secuestrados durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 por Hamás en territorio israelí, "deben ser liberados de inmediato y sin condiciones por los grupos armados palestinos", exigió también el responsable de la ONU. "Los palestinos detenidos arbitrariamente por Israel también deben ser liberados de inmediato y sin condiciones", añadió Türk.

Hamás respondió al anuncio de Israel

Paralelamente, el movimiento islamista palestino Hamás advirtió este viernes que el plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza es un "nuevo crimen de guerra" y significará el "sacrificio" de los rehenes.

"La aprobación por parte del gabinete sionista de los planes para ocupar Ciudad de Gaza y evacuar a sus habitantes constituye un nuevo crimen de guerra que el ejército de ocupación desea cometer contra la ciudad y sus cerca de un millón de habitantes", reaccionó el movimiento. "Esta aventura criminal costará caro y no será un viaje fácil" para el ejército israelí, añade el comunicado difundido en Telegram.

La decisión de ocupar Ciudad de Gaza "confirma que el criminal [primer ministro israelí Benjamin] Netanyahu y su gobierno nazi no se preocupan por el destino de sus cautivos", dijo el grupo en un comunicado. "Entienden que expandir la agresión significa sacrificarlos, revelando su imprudencia hacia la vida de los prisioneros con objetivos políticos que ya han fracasado", señaló.

En su comunicado, Hamás afirma "que no escatimará esfuerzos para tomar todas las medidas necesarias para preparar el terreno para un acuerdo, incluyendo avanzar hacia un acuerdo global para liberar a todos los prisioneros de la ocupación de una sola vez, lograr un cese de la guerra y la retirada de las fuerzas de ocupación".

