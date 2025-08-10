Así son los dos adorables bebés de panda rojo que acaban de nacer en el Zoológico de Montana

10 ag. 2025 - 20:20 hrs.

El ZooMontana, ubicado en Billings, Montana, Estados Unidos, anunció que le dio la bienvenida a dos pequeñas crías de panda rojo el pasado 25 de julio, revelándolos finalmente el 1 de agosto. Los bebés, que actualmente tienen seis semanas de vida, están comenzando a mostrar su característico pelaje rojizo.

"Pabu y Pavitra (pandas rojos del zoológico) han dado la bienvenida a sus primeros cachorros", expresó la entidad en un comunicado de redes sociales.

Los adorables bebés de panda rojo del ZooMontana

Según expresó el zoológico en el mismo comunicado, los recién nacidos se encuentran actualmente al cuidado de su madre, y podrán ser vistos por el público cuando esta se sienta cómoda, lo que estiman que será cuando cumplan tres meses de edad.

"Los cachorros permanecerán en su cubil hasta que Pavitra se sienta cómoda permitiéndoles explorar, probablemente alrededor de los tres meses de edad. La visualización pública puede empezar en ese momento, pero continuaremos compartiendo actualizaciones mientras crecen", especificó el parque.

Este anuncio fue considerado uno de los más importantes del año para la institución, y surgió en el contexto de renovación de la agrupación de pandas en el recinto.

Sus padres son Pabu, un ejemplar de cinco años que llegó desde el Oregon Zoo en 2021, y Pavitra, de dos años, que proviene del San Diego Zoo y arribó específicamente para ser la pareja de Pabu, para así impulsar el programa de reproducción en cautiverio de la especie.

Cabe recordar que el panda rojo está calificado como especie en peligro de extinción por la World Wildlife Fund (WWF), por lo que el nacimiento de los bebés marca un hito que no solo es adorable, sino importante para su conservación.

