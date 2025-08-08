"Houston, tenemos un problema": Muere icónico astronauta de la NASA que comandó fallida misión del Apolo 13

08 ag. 2025 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se confirmó la muerte de Jim Lovell, de 97 años, reconocido astronauta de la NASA y comandante de la histórica misión Apolo 13 en 1970, célebre por pronunciar la frase que quedó grabada en la memoria colectiva: “Houston, tenemos un problema”.

Aunque su muerte ocurrió el jueves 7 de agosto, la noticia fue comunicada un día después mediante un comunicado oficial de la NASA, que no reveló las causas del deceso.

Pionero de la exploración lunar

En el comunicado, la NASA recordó que Lovell, como piloto del módulo de mando del Apolo 8, junto a su tripulación, fue parte de la primera misión en despegar con un cohete Saturno V y orbitar la Luna, demostrando que un alunizaje era posible.

“Desde un par de misiones pioneras Géminis hasta los éxitos del Apolo, Jim ayudó a nuestra nación a forjar un camino histórico en el espacio que nos lleva hacia las próximas misiones Artemisa a la Luna y más allá”, señaló la agencia espacial.

La NASA también destacó su liderazgo en el Apolo 13: “Su serenidad y fortaleza bajo presión ayudaron a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra, demostrando la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la NASA”.

La misión que casi le cuesta la vida

Según informó Clarín, el Apolo 13 despegó el 11 de abril de 1970 con destino a la Luna. Sin embargo, el 13 de abril, una explosión en el módulo de servicio obligó a abortar el alunizaje. Lovell y su equipo dieron una vuelta alrededor del satélite y regresaron con vida a la Tierra.

En una entrevista de hace una década con Viva, Lovell recordó: “No sabíamos qué había pasado exactamente. Swigert había hecho una maniobra con esos tubos y de repente los controles empezaron a fallar. Lo comuniqué a la Sala de Control en Houston y decidimos esperar instrucciones y pensar en posibles escenarios”.

Su hazaña fue llevada al cine en 1995 en la película Apolo 13, dirigida por Ron Howard, donde Tom Hanks interpretó a Lovell e inmortalizó una vez más la frase: “Houston, tenemos un problema”.