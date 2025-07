Científico de Harvard plantea que cometa 3I/ATLAS podría ser tecnología extraterrestre

23 jul. 2025 - 19:42 hrs.

¿Qué pasó?

Abraham "Avi" Loeb, un reconocido astrofísico de la Universidad de Harvard, sugirió la posibilidad de que un objeto espacial recientemente descubierto en las afueras del sistema solar podría ser en realidad tecnología extraterrestre.

Se trata del 3I/ATLAS, un objeto espacial, probablemente un cometa, que viene desde el espacio exterior a toda velocidad y que ingresará al sistema solar en los próximos meses, convirtiéndose en el tercer objeto de origen interestelar detectado en la historia.

Podría ser tecnología extraterrestre

Loeb, también director del Proyecto Galileo y de la Iniciativa de Agujeros Negros en Harvard, publicó un artículo titulado "¿Es el objeto interestelar 3I/ATLAS tecnología alienígena?", en el que expuso algunas anomalías de este objeto que lo hacen creer que no sería un cometa, a pesar de que la NASA informó que eso era lo más probable.

Entre sus argumentos, el experto señaló que el cometa es demasiado grande, pues posee entre 20 a 30 kilómetros de diámetro. Además, de que su brillo, velocidad de movimiento y particularmente su órbita, no serían propios de un cometa.

Asimismo, explicó que por ahora el supuesto cometa no ha mostrado signos de una cola de gas o polvo a su alrededor, aunque una vez que se acerque al Sol a fines de octubre podría llegar a observarse.

"Si datos futuros indican la ausencia de una cola cometaria, nos enfrentaremos a la tentadora posibilidad de que no heredó una velocidad aleatoria en el espacio interestelar, sino que fue enviado intencionalmente hacia el sistema solar interior, al pertenecer a una población poco común de objetos interestelares masivos", argumentó el científico.

Una pequeña probabilidad

Consultado por Meganoticias, el astrofísico de la Universidad de Chile, Diego Mardones, explicó que "la probabilidad de que dicho objeto sea de origen externo al sistema solar, proveniente de una civilización tecnológicamente muy avanzada, con el objetivo de llegar a la Tierra sin que nos demos cuenta, es irrisoriamente baja".

"El profesor Loeb sabe eso y lo dice explícitamente en su artículo. No es que sea probable, solo se está poniendo en un caso hipotético. Pero no hay motivos serios para pensar al día de hoy de que dicho objeto no sea un cometa", agregó.

