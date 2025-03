El dramático caso de una niña en tratamiento por cáncer cerebral que fue expulsada de Estados Unidos

14 mar. 2025 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción generó el caso de una niña estadounidense de 10 años, que sufre de cáncer cerebral y que fue deportada de Estados Unidos porque sus padres son inmigrantes indocumentados.

Las autoridades de Estados Unidos expulsaron a la niña y a cuatro de sus hermanos, también estadounidenses, a principios de febrero, cuando deportaron a sus padres que vivían en Texas desde 2013.

Iban a atenderla de urgencia

Según lo reportado por NBC News, el pasado 4 de febrero la familia estaba viajando raudamente desde Rio Grande City, donde vivían, rumbo a Houston, para que fuera atendida de emergencia.

Los padres ya había hecho el mismo viaje al menos cinco veces antes, en el que debían pasar por un puesto migratorio sin mayores problemas, pues mostraban los documentos médicos de la niña.

Sin embargo, aquel día los padres fueron arrestados por los funcionarios de inmigración debido a que no tenían documentación migratoria legal. La mujer contó al citado medio que intentó explicar la situación de su hija, pero "no les interesó escucharla".

Pese a que los padres no contaban con la documentación migratoria, no tenían antecedentes penales y cuatro de sus cinco hijos eran nacidos en Estados Unidos. No obstante, los menores también fueron deportados a causa de las estrictas medidas interpuestas las últimas semanas por el presidente Donald Trump.

La enfermedad de la niña

A la pequeña le diagnosticaron cáncer cerebral el año pasado, pero le extirparon el tumor. Los médicos "prácticamente no daban esperanzas de vida, pero gracias a Dios es un milagro", afirmó la madre.

Sin embargo, su inflamación cerebral aún no desaparece por completo, lo que le causa dificultades para hablar y mover el lado derecho del cuerpo. Antes de que fueran expulsados, asistía regularmente a consultas médicas, terapias y tomaba medicamentos para prevenir convulsiones.

Tras ser detenida, la madre recordó que "el miedo es horrible. Casi no puedo explicarlo, pero es algo frustrante, muy duro, algo que no se lo desearía a nadie". Añadió que su hija enferma estaba en el suelo frío bajo luces incandescentes.

Horas después, la familia fue colocada en una camioneta y abandonada en el lado mexicano de un puente en Texas. Ahora, se encuentran viviendo en inseguro sector de México y los niños no han podido ir a la escuela.

La niña con cáncer y su hermano de 15 años padecen un trastorno llamado síndrome de QT largo, que causa latidos cardíacos irregulares y puede ser mortal si no se trata adecuadamente, pero no han podido recibir tratamiento en México. "Las autoridades tienen la vida de mis hijos en sus manos", concluyó la madre.

