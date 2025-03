Trágica muerte en Inglaterra: Mujer quedó atrapada con la cabeza entre las rocas del mar mientras su hija intentaba sacarla

07 mar. 2025 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

Una verdadera tragedia sucedió en el condado de Suffolk, Inglaterra, donde una mujer murió mientras paseaba a su perro con su hija tras caer y quedar atrapada en unas rocas de la playa.

La mujer de 32 años quedó con su cabeza atrapada entre las rocas, por lo que su hija pequeña luchó incansablemente para poder sacarla, sin embargo, no pudo evitar la triste muerte de su madre.

La trágica muerte

Según lo reportado por The Mirror, el oficial superior de investigación Paul Sermons detalló que "durante la tarde del 2 de febrero, Saffron y su hija paseaban a su perro por un estrecho sendero costero junto a las rocas de defensa contra el mar en el paseo marítimo de Lowestoft".

"Mientras caminaban, Saffron perdió el equilibrio y resbaló, aterrizando en el camino. Aunque Saffron logró levantarse, resbaló nuevamente y aterrizó con la cabeza entre las rocas contra el mar. Saffron quedó atrapada en las rocas y parcialmente sumergida en el agua cuando subió la marea" agregó.

En ese momento, su hija y otros transeúntes intentaron sacarla sin éxito, hasta que "la policía, los bomberos, la guardia costera y los servicios de ambulancia acudieron y, aunque lograron liberar a Saffron de las rocas, murió trágicamente", explicó el oficial.

La despedida: "Serás extrañada por siempre"

La mujer tenía dos hijas, de 11 y 7 años, y un bebé que nació el año pasado. Vivía en la ciudad junto a su pareja, quien dejó un emotivo mensaje en el lugar donde su novia murió.

"Mi querida Saff, ¿qué puedo decir realmente? No hay palabras para expresar cuánto te extrañaremos. El mundo es tan cruel y llevarte de esta manera tan horrible y extraña, no me sentará bien por el resto de mi vida", escribió.

"Serás extrañada por siempre por tantas personas, y realmente no estoy seguro de que alguna vez seré el mismo sin ti. Yo y los niños te amaremos y nunca te olvidaremos. Hasta que nos volvamos a encontrar, siempre te amaremos, Mike y los niños", añadió.

Todo sobre Reino Unido