Joven sintió fuertes dolores de cabeza y terminó teniendo un derrame cerebral: "No podía hablar ni caminar"

Phoebe O'Shaughnessy, de 22 años, solía experimentar dolores de cabeza tan fuertes que incluso tenía problemas para comer. Una vez que su estado de salud empeoró, debió ser trasladada de urgencia al Hospital Maidstone en Kent, Reino Unido.

El derrame cerebral y el diagnóstico médico

En el recinto médico perdió la posibilidad de comunicarse con la gente, lo que llevó a los doctores a someterla a una tomografía computarizada, la cual arrojó un derrame cerebral, informó Daily Record.

El diagnóstico la dejó postrada en una cama y dependiente de una sonda de alimentación por varios días. Más tarde, los exámenes indicaron que la colitis ulcerosa que había tenido en 2019 había sido la causa del derrame.

La colitis ulcerosa es una enfermedad crónica que provoca inflamación y úlceras en el tracto digestivo.

"No podía hablar en absoluto y sufría convulsiones ausentes"

La joven comentó la dramática situación que vivió en abril de 2024 y manifestó que "no podía hablar en absoluto y sufría convulsiones ausentes. Cuando me desperté, no podía hablar ni caminar y tenía el lado derecho de la cara caído".

"Los dolores de cabeza comenzaron de repente y los medicamentos no aliviaban el dolor... Al cuarto día no podía retener ningún medicamento debido al dolor y le pedí a mi madre que me llevara al hospital", sostuvo.

"Me atendieron, me hicieron un examen de los nervios craneales y no les preocupaba el dolor de cabeza, sino que me llevaron para controlar mi brote de colitis. No recuerdo nada más allá del examen de los nervios craneales", agregó la joven.

Tras confirmar la causa de su diagnóstico, Phoebe remarcó que "al principio estuve en la unidad de accidentes cerebrovasculares hiperagudos de Maidstone, y luego en la unidad de accidentes cerebrovasculares agudos una vez que pude caminar y hablar nuevamente".

El llamado de Phoebe

La joven permanece optimista y ha estado animando a otras personas con enfermedades inflamatorias del intestino a ser "persistentes".

Después del dramático proceso que le tocó vivir, recaudó un total de 1.385 libras esterlinas (alrededor de 1.6 millones de pesos chilenos) para un organismo de lesiones cerebrales, ya que quiere que haya más investigaciones y recursos sobre la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

