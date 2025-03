El clave mensaje de WhatsApp que pudo haber evitado la muerte de cinco amigos en un accidente automovilístico

04 mar. 2025 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 17 de febrero, en la localidad bonaerense de San Vicente, Argentina, un grupo de cinco amigos falleció al interior de una camioneta en un fatal accidente, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo por encontrarse en estado de ebriedad tras arrojar 1,43 g/l de alcohol en sangre, por lo que fue imputado por homicidio culposo.

El grupo de amigos regresaba de una fiesta de música electrónica cuando el conductor, identificado como Juan Cruz Millán (30), volcó la camioneta, en el cual se encontraban un total de ocho personas: dos adelante y seis en el asiento trasero.

Según TN, Cruz Millán solía pagar una Mesa VIP por un monto de hasta $500.000 que incluía una devolución para consumir alcohol.

Un WhatsApp que pudo haber evitado la tragedia

En los últimos días se ha filtrado la conversación en la que uno de los amigos del grupo habría alertado, a través de un grupo de WhatsApp en el que estaban todos, el actuar del responsable de la conducción, quien había adoptado un estilo de vida peligroso junto a varias personas del mismo grupo, que incluía emborracharse y manejar.

“No se trata de si Juanchi (Juan) maneja bien o mal, se trata de que el alcohol es traicionero. ¿Cuántos conocemos historias cercanas de gente que terminó muriendo por culpa de esto? Yo la verdad por más que me suba o no, no me gustaría que le pase nada a juanchi ni a nadie”, escribió uno de los jóvenes por WhatsApp.

“Y no se trata de ser chico o grande, se trata de que el escabio puede generar un accidente en el que puede morir gente. Y no me gustaría tener que ir a llorar a nadie. Y a eso súmale que en la calle no estamos solos y hay más personas circulando, que tienen familias, hijos, etc., y por culpa del alcohol tengan que sufrir personas que no tienen nada que ver”, alertaron.

Varias veces alertaron al conductor que bajara la velocidad, pero no hizo caso

Uno de los amigos que conformaba el grupo en dicho vehículo conversó con el medio trasandino TN y aseguró que en los asientos traseros cuatro personas iban sentadas y dos encima de ellos.

“Siempre estuvo mal, y no lo deberíamos haber hecho, porque lamentablemente esto fue lo que ocasionó el accidente también. Imagino, además, que el exceso de peso en la camioneta hizo que esto sucediera”, mencionó.

Sin embargo, otra persona cercana al grupo de amigos afirmó que varias veces alertaron al dueño de la camioneta para que bajara la velocidad, pero “él no hacía caso. Y no porque sea malo o no le importara, sino que todos se divertían y él aceleraba y aceleraba”.

“Quizás si él hubiese estado solo, o con un solo acompañante, o con las personas adecuadas atrás con el cinturón puesto, no hubiese muerto nadie. Solo hubiese sido un accidente y quizás lo hubiese avivado a él, ¿no?”, lamentó.