Nahir Galarza cuenta su vida en la cárcel y envía mensaje a papás de Fernando Pastorizzo: "Todos los días intento ser mejor"

07 mar. 2025 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

Nahir Galarza, joven argentina de 26 años que está condenada a cadena perpetua por el homicidio de su novio Fernado Pastorizzo, declaró ante la prensa que ella y sus padres se contactaron con la familia de su pareja y relató cómo es su vida desde que ingresó a la cárcel cuando tenía apenas 19 años.

En declaraciones para Canal 9 Litoral, de la ciudad de Paraná, Galarza contó que se dirigió a los padres de Pastorizzo con el fin de pedirles perdón, sin embargo, la familia de su novio no quiso ponerse en contacto.

"Les pediría perdón desde lo más sincero de mi corazón"

“Mis padres y yo intentamos contactarnos con los padres de Fernando, pero ellos no quisieron. Es entendible que no quisieran nada conmigo. Les pediría perdón desde lo más sincero de mi corazón. Me puse en su lugar en toda la situación, no sé si ellos lo hicieron, pero eso me deja tranquila”, aseguró.

La joven afirmó que no apelará a su sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí evalúa junto a su equipo de abogados una revisión de su condena ante los cambios que ha vivido desde que llegó a la cárcel.

"Todos los días intento ser mejor"

“Todos los días intento ser mejor. Estoy estudiando idiomas y la carrera de psicología social a distancia. También trabajo en el taller de costura. Los fines de semana voy a la iglesia, a yoga y hago todo lo que esté a mi alcance” dijo Galarza.

A pesar de ello, la argentina criticó el régimen de visitas en la cárcel, ya que son limitadas y solo pueden ir familiares directos cada 15 días: “Acá vienen a verme solo mis padres, no pueden venir mis amigos, y la única contención que tenemos acá son los que tenemos afuera”.

Por otro lado, emplazó a la justicia: “No pido nada fuera de lo común, sino que se me dé los mismos derechos que los demás condenados. Nunca tuve el beneficio de la duda, siempre fui la asesina del novio que la quiso dejar”.

Nahir Galarza podrá salir en 2052, a los 54 años

Finalmente, Nahir Galarza afirmó que su vida en la cárcel “me quitó las ganas de vivir”, sin embargo, dijo sentirse agradecida por la reflexión de todos estos años como reclusa “porque me ayudó a encontrarme conmigo misma, y sentirme libre de expresar lo que siento”.

En julio de 2024, la Corte Suprema firmó una nueva condena a Galarza por el crimen de su novio, a una pena de presidio que puede finalizar en 2052, cuando cumpla los 54 años.