Le diagnosticaron ansiedad y deshidratación, pero tenía cáncer: "Tuve que rogar a tres médicos que me tomaran en serio"

17 jul. 2024 - 16:15 hrs.

Hace dos años, una joven de Connecticut, en Estados Unidos, fue diagnosticada con ansiedad y deshidratación, luego de que presentara síntomas de entumecimiento en manos y pies.

A pesar de la evaluación de los doctores, la joven estadounidense sabía que lo que le pasaba podía ser algo más grave y así fue, pues le detectaron un quiste ovárico que le generó un cáncer.

La diagnosticaron con ansiedad y deshidratación, pero tenía cáncer

Todo partió cuando Molly Smith tenía 20 años y comenzó con los malestares. "El entumecimiento era tan fuerte que afectaba mi capacidad de caminar y bailar, y no estaba segura de si recuperaría la sensibilidad", señaló al medio Newsweek.

En un principio la situación no le generó mayor preocupación, pero luego de un mes, decidió visitar a un médico, quien le dijo que sus síntomas eran producto de la ansiedad o de no tomar suficiente agua. Pero esto no dejó tranquila a la joven, por lo que visitó a otros doctores.

Molly Smith / Instagram

"Sabía en mi interior que tenía que haber una explicación y que iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para descubrirla", consignó Molly, a quien luego de varias consultas médicas, le dijeron que sus dolencias podían deberse al síndrome de túnel carpiano, pero esto tampoco la convenció.

"Como si estuviera fuera de mi cuerpo"

Finalmente, luego de varias visitas a diferentes especialistas, una ecografía mostró un quiste ovárico, el que, según los médicos, era benigno, por lo que debía esperar un tiempo para ver si desaparecía sin necesidad de intervención.

Pero esto no ocurrió, ya que, después de haber cumplido 21 años, Molly fue diagnosticada con cáncer de ovario. "Recibí una llamada telefónica que cambió mi vida. En cuestión de segundos, me sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo. Fue casi cómico. Entonces lloré. El dolor y la ira finalmente comenzaron a salir de mí", dijo.

Actualmente, Molly Smith tienen 22 años y su cáncer está en remisión, luego de haberse sometido a una cirugía para extirpar el quiste y posteriormente pasar por tres rondas de quimioterapia.

En estos momentos, la joven está enfocada en motivar e instar a quienes no están de acuerdo o conformes con sus diagnósticos para que puedan insistir tal como lo hizo ella y así no tengan que vivir su misma situación.

"No me escucharon porque soy joven y no tengo problemas de salud previos, así que tuve que rogar a tres médicos que me tomaran en serio. Me alegro mucho de haberlo hecho porque tuve la suerte de detectar el cáncer cuando estaba en etapa uno", concluyó.