"Pensé que era una estafa": Adulta mayor ganó la lotería y estuvo a punto de rechazar el millonario premio

17 jul. 2024 - 12:20 hrs.

Un verdadero error de proporciones fue el que estuvo a punto de cometer una adulta mayor en Australia, luego de estar cerca de rechazar un premio de 10 millones de dólares australianos (más de 6 mil millones de pesos), pensando que era una estafa.

La mujer era la poseedora del único boleto ganador de la lotería "Powerball 1469" que se celebró el pasado jueves, pero lo cierto es que todo pudo haber estado bajo un manto de dudas, pues perdió muchas llamadas de la entidad pagadora durante las primeras horas del viernes.

"Oh, Dios mío, estoy temblando", dijo. "No puedo creerlo, no sé qué decir", agregó. A la hora de especificar cómo ocurrió todo, indicó que en un principio pensó que se podría tratar de un timo, por lo que no prestó mayor importancia.

"Vi las llamadas perdidas cuando me desperté esta mañana, pero pensé que era una estafa, así que decidí dejarlo", aclaró, para después indicar en qué momento se dio cuenta de que todo era real.

Foto Rreferencial / Créditos: Freepik

"No fue hasta que escuché un mensaje de voz que supe que no era una estafa y que algo estaba pasando", apuntó, según consignó Daily Mail.

Lo que la afortunada hará con el dinero

A la hora de transparentar en qué usará el premio que le corresponde, sostuvo que este le ayudará a terminar con la hipoteca en su totalidad, pagar algunas cuentas y comprar un auto nuevo. Además, empezará a trabajar menos paulatinamente hasta jubilarse.

De la misma manera, aseguró que eso último la ayudará a estar más tiempo con sus nietos. También reveló que, por poco, no compra el boleto ganador. "Casi no compré el billete porque tenía prisa camino del trabajo, pero me alegro mucho de haberlo hecho", concluyó.