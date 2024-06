Video muestra discusión de trabajadora de local de comida rápida con clientes en EEUU: Les terminó disparando

Un impresionante video difundido en redes sociales y varios medios extranjeros dejó al descubierto la acción de una trabajadora de un restaurante de comida rápida, quien tras una discusión con unos clientes terminó disparándoles.

El hecho ocurrió el pasado viernes cerca de la 1 de la madrugada, en un local de McDonald's, en la cuadra 700 de East Memorial Boulevard, en la ciudad de Lakeland, Florida (Estados Unidos). Tras los disparos, la policía acudió al lugar y detuvo a la trabajadora.

La mujer fue identificada como Chassidy Gardner, de 22 años, y está acusada de agresión agravada con un arma mortal, de acuerdo con un comunicado publicado en Facebook por el Departamento de Policía de Lakeland.

La discusión entre la trabajadora y los dos clientes se dio en el áreas del servicio Automac, en el que se retiran los pedidos en automóvil desde una ventanilla. En ese lugar, la discusión empezó cuando el comprador le reclamó a la empleada tras considerar que su pedido era incorrecto, según la policía.

En el video se puede apreciar la discusión a través de la ventanilla, la que primero la trabajadora cierra con violencia, aunque luego la abre y le lanza una bebida al vehículo.

Tras ello, el cliente se asoma por la ventanilla, toma un vaso con bebida y se lo lanza a las funcionarias del local y posteriormente les arroja algo más que presuntamente es hielo.

"Algo no me está cerrando": Padre de menor desaparecido en Argentina apunta a cuñado y amigos de la familia Hizo escándalo y le tiró café a cajera por alto precio de los productos: trabajadora respondió con martillazos "Se me fue de las manos": Joven argentina trató de teñirse el pelo sola, pero el resultado no fue como esperaba Te puede interesar

Luego, se ve otra cámara del restaurante en el que la funcionaria sale a los estacionamientos del lugar, momento en el que le disparó al auto. El vehículo de los clientes fue impactado al menos una vez, según la policía, aunque no hubo heridos.

FOX 35 Orlando reported Lakeland police officers responded to a shooting on June 14th at the McDonalds located on East Memorial Boulevard.



Police say 22-year-old Mickey D’s employee Chassidy Gardner started shooting at customers after getting into a verbal altercation. pic.twitter.com/Z8kYV3pVgH