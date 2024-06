Video muestra impactante caída de auto a río en Argentina: Conductora se distrajo con su perrita que iba de copiloto

18 jun. 2024 - 17:45 hrs.

Una secuencia impresionante fue la que registraron unas cámaras de seguridad, que captaron el momento exacto en que un vehículo perdió el control y cayó al río Ctalamochita, en la provincia de Córdoba, Argentina.

El accidente ocurrió la mañana del domingo 16 de junio, cuando una mujer de 24 años, identificada como Candela Menichetti, manejaba por el barrio Intendente Ferrero a bordo de un vehículo Ford Ka gris junto a su mascota.

Se distrajo con su perro que iba de copiloto

En las imágenes se puede ver cómo de repente la conductora hace un giro imprevisto, impactando el auto directamente contra las barreras de contención. El automóvil quedó volcado sobre el río, que por la época del año no llevaba un gran caudal.

Afortunadamente, tanto ella como su perrita lograron salir del auto por una de las ventanas que se rompió producto del impacto. Tras ser consultada sobre qué fue lo que la distrajo, la afectada entregó una sorprendente respuesta.

Captura Mega.

Menichetti explicó al medio trasandino El Doce, que llevaba al can al veterinario. "Miré a la perra un segundo para ver cómo estaba y la goma del auto me pegó en el pilotín del puente, se reventó y perdí el control", afirmó.

En un principio se especuló que la joven podría haber estado usando su celular al momento del choque, pero ella misma desmintió esta teoría: "No, no lo estaba usando. Tenía a la perra en los pies del asiento de acompañante y la miré. Quería ver si iba bien".

"Salí sola por un vidrio que se rompió y mi perrita salió conmigo. Me llevaron al hospital de control para hacerme placas (radiografías), pero no hay nada de nada. Solo algunos moretones, pero estamos bien. Estoy bien, no me hice nada", detalló.

Hasta el lugar también llegó Bomberos y un equipo de rescate, quienes trabajaron durante horas para sacar el vehículo que había quedado volteado sobre las piedras del río.

