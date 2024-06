Hizo escándalo y le tiró café a cajera por alto precio de los productos: trabajadora respondió con martillazos

18 jun. 2024 - 10:58 hrs.

Un día de furia lo puede tener cualquiera, claro está. Pero lo que pasó en una cafetería de Estados Unidos es poco habitual, pues la rabieta que tuvo un cliente tuvo como respuesta una reacción más violenta por parte de una cajera que ocupó un martillo para destrozar el parabrisas auto del primero.

Pero antes un poco de contexto: el ofuscado cliente fue por un simple café a una cafetería ubicada en el sur de Seattle en el país de América del Norte. Hasta ahí todo normal. Pero al momento de demostrar el descontento por el valor del producto se lo arrojó a Emma Lee, una barista de 23 años.

La situación estuvo bastante lejos de apaciguarse, luego de que Lee respondiera de manera más violenta. La mujer fue a buscar un martillo y le dio golpes con esa herramienta al parabrisas del sujeto, que optó por lo recomendable: no seguir con la discusión y alejarse.

El precio que desencadenó el violento hecho

De acuerdo a lo que consignó The New York Post, todo tuvo su génesis cuando el hombre no dio crédito al valor de un café de poco menos de un litro y un agua de 710 ml. Ambos productos costaron 22 dólares, poco más de 20 mil pesos chilenos.

Por otro lado, Fox News apuntó que el cliente era un asiduo consumidor de café en el comercio y que anteriormente ya había expresado su descontento por el costo de las cosas en ese lugar.

El ofuscado cliente, durante el conato, le dijo a la trabajadora "nadie te va a extrañar", lo que fue interpretado como una amenaza por parte de la trabajadora. Además, este la había escupido e intentó abrir la ventana del puesto de café lo que habría hecho sentir mayor temor a Lee.

"Es indignante que el cliente pueda agredirme por el precio de sus bebidas, pero que mi respuesta no sea considerada apropiada (por los martillazos)", dijo.

A pesar de que llegó la policía con posterioridad y se presentaron cargos por agresión y si bien el hombre no fue arrestado, quedó con prohibición de ingresar al lugar.

