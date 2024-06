"Se me fue de las manos": Joven argentina trató de teñirse el pelo sola, pero el resultado no fue como esperaba

17 jun. 2024 - 14:24 hrs.

La gran mayoría de los procedimientos estéticos deben ser realizados por una persona que tenga los conocimientos, mientras que otros tratamientos de belleza pueden ser llevados a cabo por la misma persona que desea hacérselo.

Esto es justamente lo que quiso hacer una joven en Argentina para poder cambiar el color de su cabello, pero el resultado que obtuvo no fue el que esperaba. Así lo hizo saber en un video que se convirtió viral en TikTok.

Valentina, quien en TikTok aparece como @bogarinvalen, quiso pasar del rubio a un violeta intenso para tener un cambio de look, es por eso que fue a la casa de una amiga para que le tiñera el cabello.

Joven se tiñó el pelo pero salió mal

Todo iba bien hasta que en un momento su amiga decidió ir a comprar unos sándwiches para compartir. "Sácate la tintura", le dijo la amiga a Valentina, pero no pensó que sería tan complicado para ella hacerlo por su propia cuenta.

Joven se tiñe mal en Argentina / TikTok

Pero allí comenzaron los problemas. Como muestra en el video que cuenta con casi 30 millones de visualizaciones en TikTok, la joven no usó guantes, por lo que sus manos fue lo primero que se tiño de violeta, pero ese no fue el único inconveniente.

La joven, que fue apodada como "Tristeza" de la película de Disney, "Intensamente" en los comentarios, quedó con su rostro de teñido de violeta, pues se tomaba la cabeza con las manos manchadas y corrió su pelo hacia adelante para intentar quitar la pintura.

"Se me fue de las manos"

"Chicos, se me fue de las manos la situación y todavía no me salió toda la tintura", explicó mientras estrujaba su pelo, reía nerviosamente y se sorprendía cada vez más por la anécdota que estaba viviendo.

Posteriormente, Valentina quiso mostrar el desastre que había quedado en su cabeza a sus amigas que salieron a comprar y cuando les abrió la puerta, quedaron boquiabiertas y comenzaron todas a reír junto a la tiktoker.

"Eso pasa por dejarme sola e irse a comprar", les reprochó entre risas, mientras que una de las amigas le respondió, "parece un nene que no lo pueden dejar solo. ¡Es un avatar!", dijeron a modo de comparación.

A la fecha, el video ya cuenta con más de 2,9 millones de "me gusta" y casi 30 millones de visualizaciones en TikTok, mientras que los comentarios comparándola con "Tristeza" de "Intensamente" o "Violeta", de "Charlie y la Fábrica de Chocolate".

