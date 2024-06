"Algo no me está cerrando": Padre de menor desaparecido en Argentina apunta a cuñado y amigos de la familia

19 jun. 2024 - 10:37 hrs.

Este miércoles se cumplen seis días desde la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años, que salió a buscar naranjas en la localidad de Algarrobal, Argentina y nunca regresó.

A pesar del impresionante operativo desplegado en la zona, las autoridades aún no han logrado encontrarlo.

Las dudas del padre

José Peña, el padre de Loan, aseguró que los tres detenidos (el tío de Loan y una pareja de amigos) fueron "irresponsables" en el cuidado de su hijo, apuntando a que ellos debieron estar pendientes en la salida. "Les pregunté: '¿Loan no estaba con ustedes?'. Me dijeron que se fueron a buscar naranjas, pero había naranjas en mi casa", aseveró.

Sobre la desaparición, aseveró que "no tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando".

Nuevas pistas y un hallazgo importante

El último avance en la investigación ocurrió ayer, cuando un perro, Golden Retriever, que participa activamente en la búsqueda, encontró una media con sangre.

Walter Adrián Maciel, jefe de la comisaría 9 de Julio, una localidad cercana al paraje Algarrobal donde desapareció el pequeño, aseguró que: “No hay hipótesis hasta que -la media- sea analizada".

Operativo ampliado

Las autoridades adelantaron que el operativo “va a ser más grande” que los anteriores, con la participación de efectivos de Salta y Mendoza, que viajaron a la provincia específicamente para este caso, además de otros dos expertos en búsqueda.

Otro nuevo antecedente lo dio a conocer el abogado de la familia de Loan, Roberto Méndez, quien mencionó que uno de los detenidos: “aportó un dato que había pasado por alto”, pero no reveló más detalles.

Detenidos indefinidamente

Mientras continúa la búsqueda, tanto el tío de Loan como la pareja de amigos que estaban con él al momento de la desaparición, seguirán detenidos indefinidamente, tras negarse a declarar.

El argumento del fiscal Juan Carlos Castillo en la audiencia fue: “Los imputados debían cuidar a los menores a su cargo y abandonaron a Loan, dejándolo en una situación de desamparo, ya que no pudo valerse por sí mismo en el entorno en el que se encontraba”.

"Hasta no encontrar a Loan no vamos a cesar la búsqueda"

Otros antecedentes que se mantienen como pistas claves en el caso es que hace algunos días se encontraron 10 huellas de un menor de edad que coincidirían con la zapatilla del niño, materia fecal y vómito en una zona que se emplaza a 2,5 kilómetros donde Loan fue visto por última vez.

Con todos los datos que se manejan hasta ahora, el jefe de la Policía de Corrientes, Alberto Molina, señaló a medios locales: "Lo buscamos vivo, eso esperamos".

"Por las características que nos informaron vamos por ese camino, lo rogamos. Queremos que siga caminando para encontrarlo (...). Pedimos tranquilidad a la sociedad y a la familia. Hasta no encontrar a Loan no vamos a cesar la búsqueda", concluyó Molina.

