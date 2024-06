Youtuber fallece a los 40 años de edad tras "un desafortunado accidente"

El youtuber Ben Potter, reconocido por su canal Comicstorian, falleció a los 40 años de edad debido a un "desafortunado accidente".

La noticia fue dada a conocer por su esposa Nathalie, quien utilizó las redes sociales de Ben para informar lo sucedido.

Ben Potter se hizo conocido por generar contenido respecto a comics, colaborando con Marvel, DC, Warner Bros. y Sony; y solo en su cuenta de YouTube sumaba más de 3 millones de suscriptores.

Nathalie Potter explicó que "hace dos días, el 8 de junio, mi esposo, Ben Potter, falleció en un desafortunado accidente".

En el mensaje que se llenó de condolencias, la esposa del youtuber sinceró: "Para muchos de ustedes, él era Comicstorian y expresaba historias de múltiples medios. Para sus seres queridos, era una de las mejores y más solidarias personas que cualquiera podría pedir. Como esposo, hijo, hermano, amigo o incluso simplemente como un extraño, Ben era cariñoso y genuino".

En cuanto a la forma de ser de su marido, reveló que "era alguien que escuchaba y dedicaba tiempo a sus seres queridos. Hacía todo lo posible para hacer reír a todos y asegurarse de que estuvieran bien".

