Profesora fue despedida por mostrar la película "El Efecto Mariposa" a estudiantes en Argentina

10 jun. 2024 - 16:51 hrs.

Una profesora de una escuela primaria de Argentina fue despedida luego de mostrarle la película "El Efecto Mariposa" a niños de 4° y 5° grado, es decir, de entre 9 y 10 años de edad.

De acuerdo a un documento del Poder Judicial de la Nación trasandina, la docente debía realizar una clase de Educación Física, sin embargo, debido al mal tiempo, decidió proyectar una película.

Todo sobre Argentina

La polémica radica porque "El Efecto Mariposa" es un filme que está calificado para mayores de 18 años debido a que cuenta con advertencias de contenido, tales como "violencia, consumo de alcohol, consumo de tabaco, lenguaje malsonante, contenido sexual".

La despidieron por "falta de criterio pedagógico"

Los padres y apoderados de los alumnos que vieron la película solicitaron una reunión con las autoridades del establecimiento para reclamar por el contenido de la producción que le mostraron a los niños de 9 y 10 años.

Posteriormente, el colegio decidió desvincular a la profesora por "falta de criterio pedagógico por proyectar una película que no era la indicada para alumnos de 4° y 5° grado".

Asimismo, se estableció que el filme en cuestión no era parte del catálogo de películas disponible en la biblioteca del colegio, sino que fue llevada por un adulto, por lo que la profesora debió oponerse a su reproducción, ya que no está recomendada para niños de esa edad.

La docente encontró que su despido era injustificado, puesto que ella no escogió la película, por lo que recurrió hasta la justicia. Incluso, según testigos, "el DVD que contenía la película fue sacado de la mochila" de otro profesor de la misma asignatura.

Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina desestimó el recurso de apelación que interpuso la profesora despedida, consignó Diario Constitucional.

La justifica determinó que la docente "no cuestiona que dicho material no era apto para los menores" y que cuando supo que se iba a proyectar "El Efecto Mariposa" no hizo nada para evitar "por lo cual debe entenderse que participó —cuanto menos con su consentimiento o conducta omisiva— en la decisión de exhibir a los niños dicha película".