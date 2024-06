"Me las sigo comiendo": Joven fue operado a corazón abierto tras contraer bacteria al morderse las uñas

11 jun. 2024 - 09:31 hrs.

Mario Colomina, un joven de Barcelona, en España, tuvo que ser operado a corazón abierto luego de contraer una bacteria por morderse las uñas.

"Me operaron del corazón por comerme las uñas. Yo pillé la bacteria por los uñeros, por ahí hay una bacteria que se llama Staphylococcus aureus que a mí se me filtró por la piel y me hizo un nido en la válvula mitral (que está en el corazón)", relató en un video publicado en TikTok.

Morderse las uñas puede ser un hábito frecuente en muchas personas, sin embargo, poco se sabe de los riesgos que esto podría generar.

"Cada vez que bombeaba el corazón me extendía —la bacteria— por todo el cuerpo. Me dieron embolias en el cerebro, en los riñones, en el bazo. Tuvieron que ponerme medicación, con eso no iba mejor y al final se hizo tan grande que me tuvieron que cambiar la válvula", continuó.

Aunque dicha intervención ocurrió hace 10 años, el video publicado en la red social china se hizo viral, provocando que Mario reviviera su historia.

Mario contrajo la bacteria Staphylococcus aureus, "la más peligrosa de todas los estafilococos", según MDS. Dicha bacteria, a menudo, causa infecciones a la piel, infecciones de las válvulas cardiacas e infecciones óseas e incluso puede ser resistente al tratamiento con algunos antibióticos.

En entrevista con Antena 3, Mario se refirió a los síntomas que presentó antes de ser diagnosticado. Contó que se encontraba con sus amigos cuando empezó a notar una fiebre alta, además de vómitos, lo que provocó que acudiera a un servicio de urgencias. Allí le dijeron que tenía anginas; sin embargo, la medicación no le estaba haciendo efecto.

Los síntomas siguieron empeorando e incluso su pierna izquierda se inmovilizó. "A raíz de eso me sacaron sangre, me hicieron un hemocultivo y vieron que tenía el nido este, la bacteria, y no las anginas ni un tumor", explicó, lo que derivó en la operación al corazón.

"Me sigo comiendo las uñas a pesar de todo"

Una de las preguntas más frecuentes que le realizan a Mario tras conocer su historia es si dejó de comerse las uñas. Debido al susto que pasó hace una década, uno tiende a pensar que este mal hábito quedó atrás, sin embargo, hasta ahora, continúa mordiéndose las uñas.

"Me preguntan si he dejado de comérmelas y la respuesta es que no, me las sigo comiendo a pesar de todo, soy muy nervioso, me meto las manos en la boca, que es un error que muchos españoles cometemos", confesó.

Aunque ha intentado dejar atrás este mal hábito, aún no lo logra. "A pesar de esto no he dejado de comérmelas y mira que he probado de todo, he probado con picante, con amargo, con todo", finalizó.