Así es la nueva guía del Vaticano para investigar presuntas apariciones y fenómenos sobrenaturales

24 may. 2024 - 17:20 hrs.

En 1978 el Vaticano estableció algunas normas para proceder ante casos de fenómenos paranormales o apariciones sobrenaturales. Ahora dichas reglas cambiaron luego de casi 50 años, tras la aprobación del papa Francisco.

Así lo confirmó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que actualizó el procedimiento a la hora de que reporten casos sobrenaturales o apariciones, como el de la Virgen.

El objetivo de estas nuevas normas es evitar estafas y confusión entre los fieles, ya que muchas personas se aprovechaban de supuestos hechos paranormales falsos. Por ello, a partir de ahora, los obispos deben seguir un procedimiento claro y estricto para evitar caer en engaños.

¿Cuáles son las nuevas reglas de la Iglesia católica ante hechos paranormales?

El principal cambio que aplicará el Vaticano ante reportes de casos paranormales o sobrenaturales es que ahora la Iglesia no declarará si estos presuntos eventos son reales o no, ni tampoco los catalogará como milagro.



En realidad, como máximo podrá emitir el denominado “nulla osta”, es decir, una afirmación que indica que no hay inconvenientes doctrinales ante los dichos de la persona que vio o presenció el presunto hecho sobrenatural, ni tampoco evidencias de engaños o estafas hasta la fecha, según destaca CNN en español.

Para llegar a esa declaración, el obispo del territorio en cuestión debe crear una comisión conformada por al menos un teólogo, un canonista y un perito especializado en el supuesto fenómeno paranormal en cuestión.

Por ejemplo, si alguien dice que la Virgen llora sangre, un experto deberá analizar si de verdad es sangre y se debe comprobar que no existan estafas. Un delegado de esa comisión y el obispo emitirán un juicio que será examinado por Roma y posteriormente el veredicto se hará público.

De esta forma, la Iglesia no confirmará que un hecho es real o no, sino que simplemente se limitará a decir que hasta el momento no se han visto problemas como estafas o incongruencias doctrinales.

Los otros cambios que aplicará el Vaticano con fenómenos sobrenaturales

Otra de las modificaciones aplicadas por el Vaticano es la rigurosidad en las investigaciones. Ahora se menciona directamente la necesidad de estudiar el estado psicológico del testigo que afirme haber visto un hecho paranormal.

También se investigará si esa persona es alguien necesitado de dinero, poder o fama, por lo que podría estar buscando engañar a la población.

Asimismo, se pretende que todos estos procesos e investigaciones sean más eficaces y rápidas. La Iglesia deberá dar respuestas más veloces, ante la gran difusión de informaciones falsas que se dan por Internet y las redes sociales en la actualidad.

La iglesia no descarta los hechos paranormales

Desde la Doctrina de la Fe aclararon que la Iglesia no descarta que existan fenómenos sobrenaturales: "El Espíritu Santo puede conceder a algunas personas experiencias de fe del todo particulares".

No obstante, el objetivo de esto es que los avistamientos de hechos sobrenaturales no terminen siendo más relevantes que el propio Evangelio de la Iglesia.