"Venían súper preparados": Dueña de santuario de animales detalla ataque al lugar y el robo de "Pepe Bruno"

16 jun. 2024 - 14:38 hrs.

Apenados días ha vivido la influencer argentina Eliana Albasetti, luego de que la noche del jueves 13 de junio desconocidos entraran a su santuario de animales en Colina, Región Metropolitana, y se robaran al cordero "Pepe Bruno".

"Venían súper preparados"

En conversación con Meganoticias Alerta, Albasetti contó que el hecho fue perpetrado por "cuatro hombres encapuchados", a eso de las 23:30 horas. "Se pasaron desde la ruta, rompieron la pandereta del vecino y entraron acá. Trajeron herramientas porque rompieron el cerco y el corral de Bruno, que era de malla Acma".

Eliana Albasetti en conversación con Meganoticias Alerta (Meganoticias)

La argentina relató que la situación fue advertida por su hija de 11 años, quien a través de su ventana vio cómo los sujetos lanzaron unas mallas sobre las vacas que viven en el "Santuario Empatía".

"Empezó a gritar, le empezó a decir a Federico (Koch, su esposo) lo que estaba pasando. Y claro, mi marido salió corriendo para perseguirlos (...) Creímos que no había podido llevarse a las vacas, y cuando empezamos a ver a todos los gordos (los animales) que están en los corrales, nos dimos cuenta de que faltaba Pepe", relató la exCalle 7.

Eliana Albasetti junto a "Pepe Bruno" (Instagram @elialbasetti)

La argentina señaló que la situación está siendo investigada por parte de la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), ya que todo apunta a una planificación para atacar el santuario que es hogar de 30 animales.

Cordero "Pepe Bruno" (Instagram @santuarioempatia)

"Trajeron hasta un fardo que dejaron tirado para que se acercaran los animales, se olvidaron tres cuerdas. O sea, como que venían súper preparados", sostuvo Albasetti.

Agradecimientos por el apoyo

Pasado el impacto inicial, la argentina dijo estar "un poco más tranquila, uno como que empieza a aceptar las cosas que te van pasando. Ayer vino un voluntariado de 20 personas y vamos a empezar a cerrar con rejas de seguridad. Y nada, ir para adelante y avanzar para que esto no nos vuelva a pasar nunca más".

Lamentablemente, aún no se sabe nada sobre el paradero de "Pepe Bruno". "No hemos tenido ningún resultado. Lo que nos decían los carabineros es que como él es tan particular, tiene las patitas así como tan raras, como que lo más probable es que se iban a deshacer rápido de él", relató.

"La verdad es que la gente se ha portado muy, muy bien. Estamos muy agradecidos y la verdad es que no nos sentimos solos. La gente se ha portado de manera increíble con nosotros. No sabíamos que nos querían tanto", dijo Eliana al agradecer todo el apoyo recibido.

