Se ha operado más de 30 veces y ha gastado millones para parecerse a Ricky Martin: Admite que no lo ha logrado

14 may. 2024 - 15:51 hrs.

Cerca de 850 mil libras esterlinas algo así como 979.969.250 pesos chilenos es lo que ha gastado en intervenciones estéticas Fran Mariano de 33 años, quien ha estado empecinado en parecerse a su ídolo, Ricky Martin.

Sin embargo, y a pesar de haberse sometido a numerosas operaciones, Mariano acepta que no ha logrado tener una apariencia similar a la del artista puertorriqueño.

Cerca de 30 operaciones para parecerse a Ricky Martin

De acuerdo a lo que consigna el medio británico The Sun, Mariano ha estado obsesionado con el cantante desde que tiene uso de razón.

La primera vez que pasó por el quirófano para intentar parecerse a Ricky Martin cuando solo tenía 18 años. Desde ahí en adelante ha tenido cerca de 30 operaciones. Algunas de ellas lo han dejado luchando por su vida.

"Si soy honesto, todavía siento que no me parezco a Ricky Martin", dijo.

"He pasado por mucho dolor físico y he estado al borde de la muerte por cirugías que eran innecesarias", agrega.

Fran Mariano

A la hora de transparentar la génesis de todo, el hombre, de nacionalidad argentina, comenta que cuando tuvo 16 años tomó la decisión de asemejarse lo más posible a su ídolo.

De ahí en más se ha intervenido distintas partes de su cuerpo, como la nariz, los párpados, el mentón, las orejas, los pómulos, glúteos y hasta dientes.

Además, se realiza una dermilipectomía, una cirugía estética para tensar el abdomen que complicó su estado de salud.

"Tuve problemas con la dermolipectomía. Los puntos se abrieron y comencé a perder sangre. Me tuvieron que hacer tres transfusiones de sangre. Luego pasó lo mismo con mis nalgas. Mi cuerpo los rechazó y hubo que extirparlos. También en la liposucción me quedé anémica”, repasa.

A pesar de estar consciente de que todas esas operaciones le trajeron consecuencias, dice no estar arrepentido, pero sí afirma que haría las cosas de otra manera.

"La verdad es que no tengo lugar para pensar en el arrepentimiento, ya que no es nada a lo que pueda volver, pero sí, ahora habría decidido diferente. Por ejemplo, conformarme con mi primera operación de nariz y no hacerme tres", específica.

En todo caso, no muestra intenciones de dejar de someterse a operaciones y adelanta que en algunos años más se haría un estiramiento facial.