Tragedia en Brasil: Aumentan a 25 los fallecidos por el fuerte temporal que afecta a Rio de Janeiro y Espirito Santo

Las fuertes lluvias que azotan al sureste de Brasil dejaron al menos 25 muertos desde el viernes en los estados de Río de Janeiro y Espírito Santo, donde equipos de rescate y limpieza trabajan de forma incesante.

El municipio más afectado es Mimoso do Sul, una localidad de casi 25.000 habitantes ubicada en el sur del estado, donde al menos 15 personas murieron por inundaciones, de acuerdo con el balance oficial, que podría continuar creciendo.

Equipos de rescate intentaban auxiliar a los damnificados por la crecida de agua que generó una situación "caótica", según describió el sábado el gobernador de Espírito Santo, Renato Casagrande.

El domingo, el nivel del agua descendió tras una noche prácticamente sin lluvias, y permitió a los socorristas acceder a zonas antes inaccesibles, dijo Casagrande en redes sociales.

Personal de Defensa Civil Nacional y de las Fuerzas Armadas reforzaron el domingo las tareas de limpieza en las calles y la asistencia a los afectados en una decena de municipios impactados. Los evacuados en este estado vecino a Río de Janeiro sumaban 5.200.

Las alertas por lluvias y sus consecuencias continuaban además en distintas zonas del sureste brasileño, donde las autoridades despliegan fuertes operativos para intentar contener los daños.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se solidarizó con las familias de las víctimas y los afectados, en un mensaje publicado la noche del sábado en redes sociales.

Tragedias como estas "se intensifican con el cambio climático", señaló el mandatario, que destacó los esfuerzos para fortalecer la prevención y reacción ante desastres, y puso equipos a disposición para colaborar con los gobiernos locales.

O sofrimento das famílias que perdem parentes, bens e suas casas em decorrência das chuvas fortes tocam o país. Tragédias que se intensificam com as mudanças climáticas. Estamos trabalhando desde o ano passado para fortalecer a Defesa Civil e assistência do governo federal em… https://t.co/lYIEoCHWKL