Le fue infiel en el encierro: Actor colombiano entró a reality para terminar su matrimonio de 12 años

El actor colombiano Alejandro Estrada ingresó al reality show "La Casa de Los Famosos" de Colombia para poner fin a su matrimonio de 12 años con Nataly Umaña, quien le fue infiel con otro integrante del programa.

En la casa estudio, la también actriz, ha sido vista besándose y acariciándose con un compañero de encierro, el panameño Miguel Melfi.

"Chao. Hasta siempre. Hasta nunca"

Durante una dinámica de "congelado", en la cual los participantes se quedan inmóviles para recibir visitas de personas del exterior, Alejandro hizo ingreso a la casa estudio.

"Hola, Nataly, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida y ante los ojos de toda Colombia, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, y siempre pensé que superaríamos cualquier adversidad", señaló según consignó El Tiempo.

"Te he visto todas las noches, he visto todo el reality y me he apartado de él los últimos ocho días, pero sobre todo me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado, antes o después", añadió.

Luego, y mediante televisión, el actor tomó la radical decisión de dar por terminado su matrimonio y le devolvió el anillo de bodas, el cual había usado por 12 años.

Tras la radical intervención de Alejandro, su esposa, Nataly, tenía lágrimas en los ojos y debido a que la dinámica no permite que los participantes del reality respondan ante la intervención de las personas del exterior, ella no pudo hablar.

"Ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca", finalizó Alejandro.

Nataly y Miguel le piden perdón a Alejo

Cuando concluyó la actividad del "congelado", Nataly le pidió perdón a su esposo y a la familia.

"Le pido perdón a la familia de Alejo, a mi familia y amigos", manifestó, para luego explicar que en su relación "las cosas cada vez iban cayendo. Sé que es muy difícil que alguien me vuelva a amar como él me ama tan bonito. Él no es feliz conmigo y yo no puedo ser egoísta y tengo que dejarlo ser".

La actriz también manifestó que "para nadie es un secreto que es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más leal y fiel en Cali. Y es una relación tan linda y tan bonita que por eso nunca la terminábamos".

Miguel Melfi, el hombre con que Nataly fue infiel, también tuvo palabras para Alejandro.

"Con respeto quiero dirigirme a una persona: 'Alejo', de hombre a hombre, quiero decirte que disculpas, lo siento de verdad y acepto que cometí un error. Quisiera echar el tiempo atrás y poder controlar los errores, porque odio hacerle daño a las personas", señaló Miguel, según informó Hola.