Pensaron que había alguien atrapado: Piloto aterriza de emergencia tras escuchar gritos desde la bodega

Los pasajeros del vuelo PC690 de Pegasus Airlines vivieron una aterradora situación cuando se encontraban a bordo del avión que los llevaba desde Estambul, Turquía, hasta Riad, en Arabia Saudita.

A la mitad de su trayecto, tuvieron que aterrizar de emergencia, ya que el piloto creyó escuchar gritos y golpes provenientes de la bodega.

Todo fue informado por el usuario de X @StokeyyG, quien era uno de los pasajeros del vuelo. Según se señala, el suceso habría ocurrido durante el servicio de comidas.

La tripulación anunció que el piloto haría una parada de emergencia tras escuchar los sospechosos ruidos desdén la bodega del aeroplano.

El usuario escribió en su cuenta: "Mi avión acaba de aterrizar 2 horas antes porque, aparentemente, ha habido un trabajador atrapado en la bodega de equipaje todo el tiempo".

En Daily Star se indica que incluso uno de los pasajeros tuvo que recosarte en la aeronave debido al estrés que le causó el incidente.

Finalmente, la nave aterrizó en la ciudad de Antalya para revisar el compartimento de manera extensiva.

Los encargados se dieron el tiempo de inspeccionar la bodega y cada uno de los bolsos, sin embargo, no encontraron nada ni nadie dentro, quedando en la incógnita el origen de los gritos que creyó escuchar el piloto.

Posteriormente, se anunció en la cabina que el vuelo se retomaría con normalidad.

