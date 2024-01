"Icon of the Seas": ¿Cuánto cuesta viajar en el crucero más grande del mundo?

30 en. 2024 - 18:15 hrs.

Siete piscinas, una laguna artificial, seis toboganes, una pista de hielo, un carrusel, 40 restoranes. Estas son algunas de las comodidades del crucero más grande del mundo: "Icon of the Seas".

La grandiosa embarcación de la compañía Royal Caribbean fue bautizada el pasado martes 23 de enero por la leyenda del fútbol Lionel Messi.

Icon of the Seas es actualmente el crucero más grande del mundo/Instagram@royalcaribbean

El crucero más grande del mundo

El jugador del Inter de Miami pulsó un botón el pasado martes, para hacer que una botella de champaña chocara contra la proa de la embarcación, según señala la agencia AFP

Días después, el transatlántico zarpó en su viaje inaugural desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos. La capacidad de "Icon of the Seas" es de 2.350 tripulantes y 5.600 pasajeros.

Según se indica, la enorme embarcación fue construida durante 900 días en Finlandia, siendo avaluada en 2.000 millones de dólares.

"Icon of the Seas" le ganó el título del crucero más grande del mundo a la embarcación "Wonder of the Seas", también de la compañía Royal Caribbean.

¿Cuánto cuesta viajar en el crucero más grande del mundo?

El paquete más barato para viajar en este barco es "7 Night Western Caribbean & Perfect Day", el cual recorre Miami, México y las Bahamas. Su precio parte en los 1.723 dólares, es decir, alrededor de unos 1,6 millones de pesos chilenos por pasajero.

Su segundo viaje más barato es el "7 Night Eastern Caribbean & Perfect Day", el que también parte en Miami y recorre la isla St. Maarten, Charlotte Amalie y las Bahamas. Sus precios comienzan desde los 1.799 dólares, más o menos 1 millón 670 mil pesos chilenos por persona.

El paquete "7 Night Eastern Caribbean & Perfect Day", en tanto, tiene una de las tarifas más elevadas. Su itinerario comienza en Miami y navega por Basseterre, Carlota Amalia y las Bahamas. Su costo va desde los 2.639 dólares, significando más de 2,4 millones de pesos chilenos por persona.

Las fechas de estos paquetes pueden variar de acuerdo a la disponibilidad y las habitaciones que se seleccionan, algunos alcanzando valores de hasta 16.000 dólares por persona, es decir, casi 15 millones de pesos chilenos.

