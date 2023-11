"La peor cita de mi vida": Asistieron juntos a un recital y ella se fue con el guitarrista de la banda

23 nov. 2023 - 09:45 hrs.

Una joven identificado como Matías Pascansky se volvió viral en TikTok tras contar lo que para él fue "la peor cita fallida de mi vida".

"Gente, lo que me acaba de pasar, ni en las películas pasa. Yo no puedo creer. Conocí una piba (mujer) en un recital hace como 6 o 7 meses, ella estaba de novia en ese momento, como que no encariñé ni nada, pero me había gustado", comenzó diciendo.

Tiempo después se agregaron a Instagram y hace unos días fueron juntos al concierto de una banda de metal.

Pese a que no había pasado nada entre ellos, habían quedado en que ella alojaría en su casa, ya que vive lejos de donde se realizó el recital.

"No creía que pasaban estas cosas"

Matías relató que "estábamos charlando, haciéndonos los lindos, todo superbién. Y ella me dice, che acompáñame al hotel —a ver a la banda—".

Luego, "estábamos esperando a la banda para sacarnos fotos. Son tipos grandes, tipo 60 y pico de años, y la mina se saca una foto con el guitarrista y de la nada veo que entra al hotel con el guitarrista. Me abandonó", confesó.

Matías Pascansky (Captura TikTok)

Cuando su cita ingresó al hotel, "me mandó un mensaje, me dijo 'che, me tomo un vino y y voy'. Obviamente que estoy triste, no voy a decir que no, obviamente estoy enojad,o porque digo 'guacho, ¿por qué pasan estas cosas?'", se cuestionó.

"El chabón (hombre) yo qué sé, que es rockstar y yo soy un chabón normal, pero no creía que pasaban estas cosas así, tan terribles, así que estoy acá abajo —del hotel— y no sé si esperar a la mina o irme a mi casa, porque tampoco me quiero ir porque vive lejos y me dijo que se venía a mi casa", reflexionó Matías.

Mientras el joven continuaba afuera del hotel esperándola se cuestionó su propio actuar.

"Fama mata a galán"

"No, tengo una cara de estúpido, o sea, yo de verdad que cada vez confío menos en las minas. Es impresionante (...) Soy tan tarado que me preocupo por la piba que vive lejos, para ver si la tengo que alcanzar de algún lado. ¿Entendés? Te juro que no. Hay veces que yo me odio", señaló.

Matías indicó que cualquier persona en su situación se habría ido de inmediato, sin embargo, él la esperó hasta que decidió irse a su casa.

"A ver, yo no estuve con la piba ni nada, pero iba a venir a mi casa, pensé que había onda, pero bueno, siempre la billetera mata a galán, fama mata a galán, siempre, toda la vida", añadió.

Finalmente, Matías tuvo una sincera reflexión en torno a lo ocurrido. "Jamás en mi puta vida me había pasado algo así, nunca pensé que me iba a pasar nada como por el estilo, pero bueno (...) Cada día confío menos, o sea, me es imposible confiar, me es imposible", concluyó.

