"Me desperté horrorizada": Joven usó truco viral de TikTok para pestañas y tuvo una grave reacción alérgica

Una joven británica de 24 años resultó con graves consecuencias tras someterse a un tratamiento estético para pestañas que era viral en TikTok.

Gran parte del área que rodea los ojos de Harley Watson se puso morada e hinchada y también desarrolló una alergia severa a químicos, por lo que incluso tuvo que dejar su trabajo como peluquera.

"Parecía víctima de la peste"

Harley habló con el medio The Sun y narró que, tras ver que personalidades como Kim Kardashian usaban un tratamiento de suero de pestañas para hacerlas ver con más volumen, se animó a intentarlo.

En abril de 2021, ella se ofreció a ayudar a una amiga que se estaba formando para ser esteticista y aceptó hacerse el tratamiento ella misma.

"Quería que me tiñeran las pestañas y me hicieran la permanente, y ella se ofreció. Me hizo una prueba exhaustiva en la piel y esperamos las 48 horas recomendadas para ver si había reacción. Fotografié los puntos de prueba, que eran hileras ordenadas de puntos, y dos días después no había cambios, así que seguimos adelante y lo hicimos", narró.

La joven se hizo el tratamiento y le encantaron los resultados. Sin embargo, 48 horas después tenía sus ojos hinchados, llorosos y con picor. "La zona de la prueba del parche también se había convertido en una monstruosidad roja. Estaba teniendo una reacción alérgica grave al tratamiento", agregó.

"Al día siguiente me desperté horrorizada. Enormes círculos rojos se habían desarrollado alrededor de mis ojos... Sentía como si alguien me hubiera frotado papel de lija por toda la cara", expresó.

A una semana de que pasaran los hechos, Harley dijo que "parecía una víctima de la peste. Una clienta estaba horrorizada y me preguntó si podía 'contagiarse' de lo que tenía... La gente salía del salón antes de que yo pudiera decir nada".

"Dos años después, sigo medicándome a diario para solucionarlo. Es difícil creer que una cita de belleza de 40 minutos acabara dejándome cicatrices de por vida", cerró.

