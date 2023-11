Viajo kilómetros para conocer a su novio virtual y todo terminó tras insólita confesión: "Me juró amor eterno"

15 nov. 2023 - 20:00 hrs.

En la sociedad en la que vivimos hoy es cada vez más común entablar relaciones a través de redes sociales o aplicaciones de citas, y es que la distancia física dejó de ser un problema para encontrar pareja.

Muy bien lo sabe una joven mexicana llamada Amy Santana, quien se hizo viral en TikTok tras dar a conocer su experiencia teniendo un novio virtual. Desafortunadamente, las cosas no resultaron como lo esperaba.



"Me juró amor eterno"

Resulta que Amy viajó varios kilómetros para conocer a su novio estadounidense después de hablar con él durante dos años. La idea era que se quedaran dos semanas juntos en su casa, ubicada en Indiana.

"Me juró amor eterno. Me dijo que era el amor de su vida y que se quería casar conmigo", partió contando la tiktoker. Sin embargo, su ilusión duró poco, ya que el muchacho le hizo una insólita confesión.

Santana contó que se llevó una desagradable sorpresa cuando "él medio borracho me dijo que ya no me quiere más acá porque extraña a su exnovia". Por si esto fuera poco, también le dijo que tenía otra novia, a la que le mintió diciéndole que iba a estar con un amigo.

Lo anterior fue suficiente para que Amy quisiera abandonar el lugar. El gran problema es que no tenía dónde ir, puesto a que su vuelo está programado para los próximos días.

En un segundo video, la joven aclaró que no estaba en peligro y que se fue de la casa en la que estaba. Por el momento se encuentra disfrutando del otoño mientras llega la fecha de su viaje.

