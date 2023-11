Mujer será expulsada de la casa que vivió por más de 60 años: La familia busca venderla porque vale millones

16 nov. 2023 - 17:15 hrs.

Corine Woodson, una mujer de 84 años que vive en Alabama, Estados Unidos, tendrá que dejar la casa donde vivió por más de 60 años.

El terreno donde se emplaza la vivienda, en la cual ha vivido casi toda su vida, es una propiedad compartida con toda la familia de su marido.

Familia busca vender el terreno porque vale millones

El terreno fue comprado por el padre del difunto esposo de Corine y cuando falleció quedó en manos de sus hijos y herederos designados. El esposo de la mujer murió el año pasado, por lo que ella pasó a ser heredera.

Ahora sus familiares buscan vender el sitio de 16 hectáreas debido a que se puede vender a más de 20 millones de dólares, más de 17 mil millones de pesos chilenos.

Casa de Corine (WTVM)

"Me gustaría preguntarles por qué. Ya sabes por qué, pero yo no", cuestionó la octogenaria a WTVM.

En el sitio ninguno de los herederos tiene una propiedad en específico, solo un porcentaje del total del terreno, y cuando un propietario quiere vender, el resto de los también debe hacerlo, debido a la forma en que está escriturada la propiedad.

Durante los años, la empresa Cleveland Brothers Incorporated ha comprado las participaciones de diferentes miembros de la familia en la propiedad y ahora posee el 49% de los 40 acres.

La familia busca apurar la venta del terreno para recibir los gananciales y en caso de que se concrete la venta, Corine tendrá que mudarse de la casa donde vivió por 60 años.

Corine Woodson (WTVM)

La empresa está forzando la venta de toda la propiedad mediante un litigio, lo que está dentro de todos los marcos legales. No obstante, la compañía se comprometió que en caso de que se conviertan en los propietarios de todo el terreno permitirán que Corine Woodson siga viviendo en la casa de Hamilton Road hasta un año después de efectuada la venta.

Aunque tras la venta del sitio Corine recibiría un importante monto económico, su realidad es que no quiere irse de la casa que la acogió por 60 años.

"Ya se determinó que la tierra no se puede dividir en partes iguales. Así tiene la oportunidad de comprarlo todo, y como dicen que mi papá no dijo que quería comprarlo todo, a mi mamá no le están dando la oportunidad de hacerlo", explicó la hija de la afectada.

