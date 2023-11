Tuvo una gripe y luego sufrió severas complicaciones de salud: Terminó perdiendo sus cuatro extremidades

17 nov. 2023 - 12:15 hrs.

Kristin Fox, es una mujer estadounidense y madre de 42 años que se contagió de gripe en 2020 y que sufrió una serie de complicaciones que derivaron en la pérdida de sus cuatro extremidades.

Este virus tuvo un impacto tal en la vida de Fox que, desde que se enfermó —poco antes de que comenzara la pandemia de covid-19— ha tenido que aprender a vivir una nueva normalidad.

"Sentía que estaba muriendo"

Las complicaciones de Kristin Fox comenzaron pocos días después de que se contagió de influenza o gripe. En concreto, se enfermó un viernes de marzo de 2020 y el domingo ya estaba conectada a un respirador mecánico.

"Sentí que me moría. En 30 minutos estaba conectada a un respirador artificial y me dijeron que probablemente no sobreviviría", dijo a Fox News Digital durante una conversación telefónica.

Fox había desarrollado una neumonía bacteriana que le estaba provocando un fallo orgánico. Pasaron los días e incluso llevaron a un sacerdote al hospital, pensando que no sobreviviría. El jueves de la semana siguiente, los médicos la indujeron un coma y le administraron vasopresores para intentar salvar sus órganos vitales.

La terrible noticia que recibió la paciente

"Los médicos dijeron a mi familia que debían prepararse para la pérdida de algunos dedos de las manos o de los pies, porque estaban extrayendo mucho de mis extremidades para intentar mantener vivos mis órganos", explicó.

El 27 de marzo le amputaron sus piernas por debajo de sus rodillas. Pero en los días posteriores sus brazos empeoraron, por lo que corrieron la misma suerte el 6 de abril de 2020.

Luego de haber recibido prótesis personalizadas de una organización llamada 50 Legs, Kristin Fox reflexionó: "A veces me sorprendo a mí misma quejándome, pero luego me recuerdo que mis hijos podrían haber estado llorando mi muerte. Ahora tienen 12 y 10 años, y no me los imagino viviendo sin mí".

