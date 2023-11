Una broma que se volvió real: Le dijo a su marido que ganaron la lotería y luego ella obtuvo un millonario premio

05 nov. 2023 - 17:30 hrs.

La Lotería Nacional en Inglaterra ha hecho a personas millonarias y con la capacidad de cumplir sus sueños. Pero hay historias que resultan inéditas sobre algunos de estos ganadores.

Ese fue el caso de una esposa que ganó un millón de libras esterlinas ($1.078.892.000 pesos chilenos), semanas después que le había hecho una broma a su esposo diciéndole que habían ganado este sorteo.

Una broma que se volvió real

Charlotte Peart, de 33 años, contó en un audio al cual accedió el diario The Mirror que había engañado a su marido Daniel, 32, con que habían ganado un premio de 250.000 euros a modo de broma y que todo había quedado como un simple chiste.

Daniel y Charlotte Peart. Twitter: The National Lottery

Eso, hasta que, dos semanas después, revisó su correo y notó que tenía una notificación de la Lotería Nacional, aunque decidió ignorarla porque creyó que le estaban informando que había ganado tan solo 3 libras esterlinas ($3.236 pesos chilenos).

Pero luego, se dio cuenta de que el premio era mucho mayor cuando habló con el centro de llamados de este concurso: “Pensé en ir allí y comprobarlo. No esperaba ver seis ceros al final. No se ve tan a menudo. No lo puedo creer, creo que estoy en shock”.

En conversación con el medio citado, señaló que “lo recuerdo vívidamente, no podía dejar de reírme. Fueron nervios combinados con incredulidad y asombro”.

¿Qué hizo esta mujer con el premio de la Lotería?

Charlotte contó que montó su propio negocio, mientras que su esposo sigue dedicado a la carpintería, rubro al que se dedica desde antes de este premio.

Además, la mujer señaló que adoptó a dos perros labradores, uno de ellos bautizado como Millie, debido a la abreviación de “Millonario”.

"Sin nuestra victoria, simplemente no hubiera sido posible", cerró Charlotte sobre su historia.

