Llamó a la policía después de encontrar a un extraño durmiendo en su sofá: Ahora es su esposo y tienen una hija

Si de giros inesperados se trata, un matrimonio de Nueva York, Estados Unidos, puede dar cátedra. Esto luego de que, en contra de todo pronóstico, la pareja decidiera estar junta e incluso tener un hijo.

Pero lo inusual radica en la forma en que se conocieron. No fue en el colegio, la universidad, el barrio y ni siquiera en una aplicación de citas, sino que con un lío judicial de por medio.

Hallaron a un desconocido durmiendo en el sofá

Todo ocurrió por allá por el 2016 cuando Katherine Johnstone le pidió a su hermana que le dejara la puerta abierta de la casa. Esto, a propósito de que Johnstone había salido de fiesta durante esa noche.

Pero el problema se desató al otro día cuando la hermana de Katherine descubrió que había un hombre roncando en su sofá. Al ver que no se trataba de una de las amistades de ella, decidió llamar a la policía para advertir la presencia del extraño en la morada.

Tras llamar a los uniformados, las hermanas decidieron presentar cargos contra el hombre, de ahora 29 años, identificado como Michael Johnstone.

El comienzo del romance

A pesar de que no se registraron robos ni daños en la casa, se imprimió una foto de Michael Johnstone que circuló en el periódico local para advertir sobre posibles intrusos.

Al rememorar ese hecho, el hombre recuerda que "escuché walkie-talkies sobre mí antes de despertarme y rápidamente me di cuenta de que no era una buena situación. Que te despierte la policía y no estar seguro de dónde estás nunca es una buena señal". Esto, en declaraciones reproducidas por el medio británico Mirror.

"Había salido con mis compañeros de trabajo, y no suelo beber como lo hice esa noche. Me acerqué a uno de mis compañeros de trabajo para dormir en su casa, lo cual era extraño porque su casa no estaba lejos de la mía", agrega.

"Lo que creo que pasó es que pensé que iba a su casa, pero la realidad es que terminé en casa de Katherine y me quedé dormido en su sofá", teoriza.

Después de insistir en que se trataba de un error inocente, Katherine, que hoy es su esposa, retiró los cargos. También influyó el darse cuenta de que ambos tenían amigos en común.

Luego del vergonzoso episodio, fue el propio acusado quien se acercó a la casa de los afectados a ofrecer una disculpa, la que acompañó con una carta y flores.

Al poco tiempo Katherine y Michael se hicieron amigos y se agregaron a las redes sociales. Después de un año de amistad, empezaron una relación amorosa.

Ahora, están casados desde mayo de 2022 y tienen una pequeña hija.

