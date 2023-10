Jugador de hockey sobre hielo muere tras sufrir accidente en pleno partido: Patín de un rival le cortó el cuello

30 oct. 2023 - 15:15 hrs.

Tan lamentable como insólita es la noticia que enluta al deporte británico, luego de que un jugador de hockey sobre hielo perdiera la vida mientras disputaba un partido.

Se trata del estadounidense y exjugador de la NHL, Adam Johnson, quien perdió la vida en lo que fue un hecho catalogado como "un accidente inusual" por la Liga Elite de Hockey sobre Hielo de Inglaterra, competición donde se desempeñaba.

Ir a la siguiente nota

El trágico accidente en pleno partido

La forma en que tristemente ocurrió todo se remonta al día sábado pasado, cuando el deportista de 29 años chocó contra un jugador rival, lo que lo llevó a sufrir el corte de su cuello con la cuchilla de los patines de su oponente.

Adam Johnson / Créditos: AFP

Según lo que consigna el medio español El Mundo, el afectado recibió las primeras atenciones médicas en la misma pista de juego para posteriormente ser trasladado al Hospital General del Norte de Sheffield.

Por la gravedad de lo sucedido, el cuerpo arbitral decidió suspender las acciones por "emergencia médica importante".

Las reacciones tras la muerte de Adam Johnson

Tras confirmarse el fallecimiento de Johnson a causa de la gravedad de sus heridas, los Nottingham Panthers, el equipo al cual pertenecía la víctima, emitieron un comunicado explicitando su pesar por el hecho.

"Los Nottingham Panthers están realmente devastados al anunciar que Adam Johnson falleció trágicamente después de un accidente inusual en el partido en Sheffield anoche", dijeron durante la mañana del domingo.

"Los Panthers desean enviar sus condolencias a la familia de Adam, a su pareja y a todos sus amigos en este momento extremadamente difícil. Todos en el club, incluidos los jugadores, el personal, la dirección y la propiedad, están desolados por la noticia del fallecimiento de Adam", agregaron.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q — The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023

En tanto, la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés), competición que agrupa franquicias estadounidenses y canadienses, y en donde participó Johnson, también se pronunció al respecto.

"La familia de la Liga Nacional de Hockey lamenta el fallecimiento del exjugador de los Pittsburgh Penguins, Adam Johnson. Nuestras oraciones y condolencias más sinceras van para su familia, amigos y compañeros de equipo", señalaron.

The National Hockey League family mourns the passing of former Pittsburgh Penguin Adam Johnson. Our prayers and deepest condolences go to his family, friends and teammates. https://t.co/kgLN8bf0RV pic.twitter.com/fYEiuGw0yC — NHL Public Relations (@PR_NHL) October 29, 2023

Todo sobre Sucesos