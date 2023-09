Fingió su muerte y 10 años después un programa de TV lo encontró paseando en Grecia: "Es abuelo y ni lo sabe"

25 sept. 2023 - 21:15 hrs.

Hace diez años, Adamo Guerra, un hombre italiano, dejó cartas de despedida a sus seres queridos, haciéndoles creer que había decidido quitarse la vida. Sin embargo, esta trágica historia tuvo un vuelco inesperado.

El programa de televisión italiano "¿Quién lo ha visto?", el cual se dedica a buscar y encontrar a personas que desaparecieron, localizó al hombre de 56 años paseando tranquilamente en la localidad de Patras, Grecia. La noticia causó gran impacto en su familia, sobre todo en su exesposa y sus hijos.

Adamo Guerra captado por un programa de TV italiano

La carta de Adamo

Corría el año 2013 cuando Adamo escribió tres cartas; una para sus padres, otra para un compañero de trabajo y otra para su exmujer, Raffaella, de quien acababa de separarse.

"Ahora es el momento de terminar. Intentaré hacer bien este último paso para ahorrarles el dolor de un funeral", escribió a sus padres. Además, les pidió ayuda con sus dos hijas, de 12 y 16 años, en ese entonces.

Adamo Guerra

Todo parecía indicar que Guerra se había quitado la vida arrojándose al mar desde un ferry. Su auto fue encontrado en el puerto de Ancona (Italia) y tras una investigación sin resultados, las autoridades asumieron que murió ahogado.

De acuerdo al diario Corriere della Sera, el motivo del presunto suicidio fue que "había contraído una deuda con gente peligrosa". Lo que más lamentó su familia es que nunca se encontraron sus restos.

¿Qué pasó en realidad?

En 2022, Raffaella recibió una llamada que cambió todo lo que hasta ese momento pensaba de la desaparición del padre de sus hijas. Se trataba de su abogado, quien le informó que un tal Adamo Guerra había solicitado su inscripción en el registro de ciudadanos italianos residentes en el exterior.

En un principio, la mujer creyó que se trataba de un caso de suplantación de identidad. Ante las dudas acudió al programa de TV, cuyo equipo viajó hasta Grecia y captó a Adamo con sus cámaras.

La exesposa de Adamo Guerra, Raffaella, en el programa "¿Quién lo ha visto?"

Al sujeto no le quedó otra opción que confirmar su identidad, no sin antes rogar para que no se emitieran las imágenes y dijeran que no lo habían visto.

Desde el estudio, Raffaella expresó su molestia por la decisión que tomó su exesposo: "10 años es mucho tiempo, la cabeza siempre está ahí porque siempre tienes esperanza (...) Para mí él no es ni hombre ni padre, no hay palabras para describir esto. Ha sido abuelo y ni siquiera lo sabe".

