No sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz: "Mi suegra dijo que podía ver un pie colgando"

Los síntomas de embarazo pueden ser muy diferentes para cada mujer, pero lo que es menos común es que no existan señales de que se está concibiendo.

Ese es el caso de Faye White, una joven de 19 años de Reino Unido, quien afirmó no tener idea de que estaba esperando a su tercer hijo. De hecho, se había realizado seis pruebas de embarazo en los meses previos; todas salieron negativas.

Faye White con cinco meses de embarazo

Dramático trabajo de parto

Según detalla DailyMail, la mañana del 6 mayo de este año, White sufrió la ruptura de fuente, sin embargo, pensó que se trataba de una infección urinaria. Minutos después comenzó a sentir fuertes molestias.

"Al tener dos partos anteriores, sabía qué eran las contracciones. Llamé a mi suegra y le dije: 'Necesito ir al hospital, tengo dolor'", recordó.

White reconoció que en ese momento no supo qué hacer, pero lo peor vino después cuando comenzó el trabajo de parto en su casa. En su dramático relato, señaló que vio un pie de su bebé saliendo de ella.

"Fui al baño porque sentí una presión muy fuerte y algo salía. Regresé a mi habitación y resultó que era su pie. Terminé llamando a una ambulancia. Mi suegra dijo que podía ver un pie colgando", indicó.

Luego de que los médicos llegaran hasta su domicilio, la bebé que bautizó como Luna nació abruptamente en la parte trasera de la ambulancia.

Embarazo críptico

La condición médica de Faye es conocida como "embarazo críptico", en el que la mujer no nota ningún síntoma o signo clásico que se produce durante la gestación.

"Todo el tiempo que estuve embarazada de ella, tuve períodos. Tenía un poco de hinchazón, pero no le di importancia porque era muy leve. Tuve un poco de reflujo, pero de todos modos lo tengo cuando no estoy embarazada. No tenía ningún dolor", explicó.

Faye reconoció que ella y su pareja desde hace cuatro años, Aidan Behrens, no estaban utilizando métodos anticonceptivos. De todas formas, manifestó que no ser madre primeriza le ayudó a adaptarse rápido. "Ahora no puedo imaginar la vida sin ella", concluyó

