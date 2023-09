Descubrió que le quedaban seis meses de vida tras ir a cortarse el cabello: Peluquero detectó extraño lunar

13 sept. 2023 - 20:15 hrs.

Una visita a la peluquería cambió la vida de un hombre australiano. Mientras le hacían un corte de cabello, su estilista notó algo extraño en su cuello y lo instó a ir al médico. Fue así como descubrió que le quedaban 6 meses de vida.

Nicholas Smithson, de 38 años, hizo caso a la recomendación del peluquero y en un periodo de once días visitó a dos médicos, sin embargo, ambos desestimaron sus preocupaciones.

Según consigna el portal británico Mirror, Smithson tenía un lunar sospechoso, que con el tiempo fue duplicando su tamaño. Ante la falta de respuestas concretas, el sujeto optó por acudir a un especialista.

"El peor escenario posible"

El experto en dermatología, procedió a realizarse una biopsia de inmediato. Al recibir los resultados, descubrió el lunar era en realidad un melanoma nodular, un tipo de cáncer a la piel.

Las malas noticias no terminaron ahí para Nicholas, quien hasta ese momento era un hombre sano y activo. Además, le dijeron que el tumor se había propagado más allá del lunar ennegrecido, alcanzando sus ganglios linfáticos.

Los médicos le advirtieron que probablemente la próxima Navidad sería la última, lo que lo dejó en estado de shock. "Era el peor escenario posible", recordó.

GoFoundMe

"Recuerdo que miré a mi pareja y le dije: 'Me voy a morir, esto me va a matar'. Fuimos a mi casa y simplemente nos quedamos mirando la pared en blanco y lloramos", contó a The Courier Mail.

El último deseo de Nicholas

Frente a su compleja enfermedad, sus amigos Claudette y Jamie decidieron abrir una cuenta de recaudación de fondos a través de GoFoundMe, para que pueda aprovechar al máximo el tiempo de vida que le queda. A Nicko, como le llaman sus cercanos, le gustaría viajar tanto como fuese posible.

El pasado 11 de septiembre, Nicholas escribió un mensaje en la plataforma en el que agradeció las donaciones que ha recibido. Actualmente, sigue en tratamiento contra el cáncer.

"Toda su generosidad ha aligerado la carga para mí y para Hazel (mi pareja). Las contribuciones de todos nos ayudan enormemente a ambos en esta montaña rusa de viaje, y estamos increíblemente agradecidos", manifestó.

