"Son un evidente peligro para el espacio aéreo": NASA revela conclusiones de informe sobre ovnis

Este jueves, la NASA publicó un muy esperado informe sobre ovnis, que establece una hoja de ruta para el estudio futuro de estos objetos voladores no identificados.

La agencia espacial estadounidense anunció en 2022 el inicio de una investigación independiente, dirigida por científicos y expertos en aeronáutica.

Ir a la siguiente nota

Tras la publicación de las conclusiones, el organismo dio una conferencia de prensa en presencia de su director, Bill Nelson, y del astrofísico que dirige la investigación, David Spergel.

El directivo de la agencia espacial señaló en su presentación que "empezamos sin nociones preconcebidas, pero entendiendo que estamos en un mundo de descubrimiento. Como NASA, por primera vez hicimos una acción concreta para, seriamente, analizar los UAP (Fenómeno Anómalo No Identificado, por sus siglas en ingles)", agregando que "hay mucho que aprender".

Luego, dio paso a las conclusiones que obtuvo el estudio: "El equipo de científicos no encontró alguna evidencia de que los UAP tengan origen extraterrestre, pero no sabemos qué son estos UAP", esbozó con un leve gesto de sonrisa.

En cuanto al documento publicado por la NASA, este señala que "no hay razón para concluir que los informes existentes sobre UAP tengan una fuente extraterrestre. Sin embargo, si reconocemos eso como una posibilidad, entonces esos objetos deben haber viajado a través de nuestro Sistema Solar para llegar aquí".

Por último, se establece que los UAP "son un evidente peligro para el espacio aéreo de Estados Unidos (...) abordarlos requerirá métodos nuevos y sólidos de adquisición de datos, técnicas de análisis avanzadas, un marco de presentación de informes sistemático y reducir el estigma de la presentación de informes".

El objetivo del informe no era analizar uno por uno los eventos observados ni intentar explicarlos, sino formular recomendaciones sobre cómo estudiarlos en el futuro.

Cabe precisar que el término "OVNI", que ha perdurado por un extenso periodo de décadas, fue reemplazado en la jerga por "UAP". La idea es desestigmatizar el tema.

La NASA define estos fenómenos como "la observación de eventos en el cielo que no pueden identificarse científicamente como un avión o un fenómeno natural conocido".

Si bien reconoce la existencia de tales eventos y la necesidad de tomarlos en serio, la NASA lleva un año repitiendo que no hay pruebas de que tengan un origen extraterrestre.

Durante una reunión en junio, los expertos subrayaron la necesidad de recopilar más datos, de una manera mucho más rigurosa que hasta ahora. Un miembro del panel pidió la creación de una oficina dedicada al tema dentro de la agencia espacial.

Al inicio de los trabajos se anunciaron tres objetivos:

Según algunos expertos, se podrían descubrir así nuevos fenómenos físicos que explicarían determinados hechos. La inteligencia estadounidense y el Pentágono también han efectuado investigaciones, subrayando que afecta tanto a la seguridad nacional como a la del tráfico aéreo.

The full report by the unidentified anomalous phenomena report (UAP) independent study team can be found here: https://t.co/RoY8p9ce5l



Based on the team's recommendations, NASA will appoint a director of UAP research. At 10am ET (1400 UTC), we'll livestream a briefing from…