Murió el "Hachiko de Crimea": Perrito esperó durante 12 años a su fallecido amo mirando hacia el mar

Una emotiva historia llegó a su fin, pues se confirmó la muerte del denominado "Hachiko de Crimea", un perro que durante 12 años esperó el regreso de su fallecido amo, en el mismo lugar donde perdió la vida.

Su humano era un socorrista acuático que murió en los alrededores del paseo marítimo que hay en la ciudad de Yalta, en la península de Crimea, territorio en disputa entre Rusia y Ucrania. Tras aquel triste episodio, todos los días el perro era visto mirando hacia el horizonte, esperando la voz de quien lo consideraba su mejor amigo.

El verdadero nombre del animal era "Mukhtar", pero su apodo estaba inspirado en el "Hachiko" de Japón que murió en 1935. Aquel perro permaneció nueve años en la estación de tren de Shibuya, aguardando por su dueño fallecido. Su historia está retratada en la película "Siempre a tu lado", protagonizada por Richard Gere.

Según consigna La Nación, después de la partida del socorrista acuático, el perro deambulaba por el paseo y la orilla de la playa durante todo el día. El espacio que dejó su amo trató de compensarlo con un músico local que tocaba la trompeta en el sector.

Mientras el artista entonaba la sinfonía, Mukhtar "cantaba" mediante ladridos y aullidos frente al público, haciendo que su amigo humano recibiera dinero por su talento.

En julio de 2021, una usuaria comentó que el "Hachiko de Crimea" permanecía en estado grave, porque presuntamente se le había suministrado veneno para ratas junto a otros perros; suposición en la que vecinos de Yalta no confiaban.

Si bien, en ese entonces, se le veía cansado y cojeando —como se aprecia en el video—, su vida se extendió hasta este año, pudiendo por fin reencontrarse con su persona favorita en el cielo.

The authorities in Yalta, Crimea are discussing the installation of a "Black Sea Hachiko" monument for the dog Mukhtar who recently died waiting his dead master for 12 years.



The lonely dog came again and again to the embankment and looked into the sea waiting for his master. pic.twitter.com/ZQ606VHxWk