Video muestra fatal accidente en que avioneta se estrella en plena revelación de sexo de bebé en México

Lo que pretendía ser un día inolvidable para un matrimonio, terminó siendo una fatal tragedia. Durante una fiesta de revelación de sexo de un bebé, realizada el sábado 2 de septiembre, una avioneta perdió el control y terminó estrellándose contra un campo de cultivo en Sinaloa, México.

Justo cuando la aeronave estaba liberando el color rosado, revelando que la pareja tendría una niña, una de sus alas se torció, provocando que el piloto perdiera el control.

Video registró el accidente

Cuando todo parecía un momento de completa felicidad, en medio de los gritos por la próxima llegada de la bebé, uno de los asistentes de la ceremonia grabó el momento exacto en que uno de los brazos de la avioneta se tuerce.

Desde ese momento, el vehículo aéreo protagonizó una caída libre hasta estrellarse en un sitio agrícola, quedando absolutamente destruida. El piloto, identificado como Luis Ángel López, fue llevado por testigos de la tragedia hasta un recinto hospitalario.

Sin embargo, pese a los intentos del equipo médico, el hombre falleció a raíz de la gravedad de las heridas.

Familiar del piloto tenía un presentimiento

Tras la muerte del conductor, en redes sociales hubo varias publicaciones dedicadas a él. Uno de ellos corresponde al de Julissa Heras, su prima, la que escribió un profundo mensaje a través de su cuenta de Facebook.

Luis Ángel López, el piloto fallecido (Facebook)

"Hoy es de los días que más me cuesta escribir, pero lo hago con el corazón partido y no me salen las palabras. Eres una de las personas que yo más quiero", comenzó señalando la mexicana.

Luego, reveló que un presentimiento no la dejaba tranquila: "Tenía una angustia desde hace un par de días, algo me afligía, todo lo veía triste y el ambiente se tornaba algo denso. Lo comenté con varias personas, pero jamás creí ni pensé toparme con esta situación tan complicada".

"Sé que es un proceso que todos pasaremos algún día, pero es difícil asimilar tu viaje, compadre. Lo único que me conforta es que allá en el cielo te cuidará mi padre. Y también sé que ha sido tu mejor vuelo", concluyó la mujer, adjuntando un video de dedicatoria a Luis Ángel.

