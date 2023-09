Joven influencer causa polémica por sus declaraciones: Pide la cartola del banco en la primera cita

03 sept. 2023 - 12:00 hrs.

Sofia Franklyn es una influencer estadounidense que se ha vuelto viral por unas polémicas declaraciones en su pódcast "Sofia with an F.".

La joven de 31 años confesó que al momento de buscar una pareja, uno de los requisitos que tiene es que su potencial novio tenga dinero.

"Solo quiero salir con un hombre con dinero"

Según contó Franklyn en el programa, uno de sus filtros para las citas es conocer el estado bancario de sus pretendientes.

Y mientras algunos se complican pensando quién paga la cuenta de la primera cita, Sofía ha tomado una medida mucho más drástica.

"No bromeo, a los tres últimos hombres con los que he salido les he pedido los datos de su cuenta bancaria en la primera cita", confesó la joven a Leo Skepi, el invitado de esa ocasión en el programa.

"Solo quiero salir con un hombre con dinero", añadió.

"¿Estamos al mismo nivel?"

Ante la directa declaración de la influencer, Skepi también dejo ver su posición por las palabras de Sofia.

"Yo no juzgo a las personas por sus actos, sino que pongo atención a sus intenciones", aclaró y, además, pidió a Franklyn que profundizara en los motivos del drástico requisito.

"Tengo un trabajo. Tengo mucho éxito. Así que creo que tengo todo el derecho a decir: 'Hola, ¿estamos al mismo nivel o estoy perdiendo el tiempo?'", explicó Franklyn.

Claramente, sus polémicas declaraciones causaron horror y también admiración entre los usuarios de TikTok que han visto el extracto del programa.

Mientras que unos la llaman egoísta, otros admiran el filtro impuesto por la influencer.

"Es una chica inteligente, y sabe lo que quiere", comentó un usuario.

