Muere el multimillonario Mohamed Al-Fayed, padre de la última pareja de la princesa Diana

Este viernes, se confirmó la muerte del magnate egipcio Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi, la pareja de Diana de Gales y quien falleció en el mismo accidente que terminó con la vida de la princesa.

Según el medio inglés The Daily Mirror, el multimillonario falleció de causas naturales el 30 de agosto a los 94 años, mientras que Shadid Khan, actual propietario del Fulham -club del cual fue dueño anteriormente Al-Fayed- lamentó la noticia.

“En representación de todos en el Fulham, envío mis sinceras condolencias a la familia y amigos de Mohamed Al-Fayed, tras las noticias de su muerte. La historia de este club no puede ser contada sin un capítulo sobre el positivo impacto que tuvo como presidente de esta institución”, señaló.

Everyone at Fulham was incredibly saddened to learn of the death of our former Owner and Chairman, Mohamed Al Fayed.



We owe Mohamed a debt of gratitude for what he did for our Club, and our thoughts now are with his family and friends at this sombre time.