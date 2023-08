"La gente me está haciendo mucho bullying": Influencer quedó con parálisis facial tras realizarse una segunda lipopapada

31 ag. 2023 - 13:00 hrs.

La influencer argentina Luciana Milessi quedó con una parálisis facial luego de someterse a una segunda lipopapada, procedimiento que permite extraer grasa que se acumula debajo del mentón.

Según contó en un video publicado en su cuenta de TikTok, recientemente se sometió a varias intervenciones quirúrgicas.

"En mis redes sociales había contado que me operé toda, que me tuneé toda, y a lo que me refería es que me hice una liposucción en brazos, en panza, en piernas, en espalda y, por segunda vez, en la papada", reveló.

Luciana antes de la operación (Instagram)

"Tocaron ramas nerviosas de mi cara"

Esta última intervención fue la que provocó una secuela en su rostro. "Cuando me operaron la papada se tocaron ramas nerviosas de mi cara, lo cual provocó una parálisis facial que imposibilita que pueda sonreír bien y provoca que mi boca se vaya para el costado", sinceró.

La secuela de la cirugía ocasionó que Luciana reflexionara y pensara en su rol como comunicadora.

"Recibo muchos mensajes de ustedes todos los días diciendo 'ay, yo también me quiero operar toda', 'quién pudiera operarse toda'. Mensajes así, de chicas muy jóvenes y me puse a pensar: ¿qué mensaje es el que estoy transmitiendo?", dijo.

En esa línea también ahondó en que "me di cuenta de que estaba bromeando mucho al respecto. Decía 'ay, me operé toda, estoy reorgullosa de operarme toda'. No es un buen mensaje, uno tiene que amarse como es".

Luciana antes de la operación (Instagram)

Y es que Luciana, aunque está a favor de cambiar algo de tu cuerpo cuando no te gusta, también señaló que hay que hacerlo por uno y con responsabilidad, estando atento a los riesgos que podría haber.

"A mí siempre me costó el amor propio. A los 17 años tuve anorexia nerviosa, pesaba 40 kilos, no comía nada, estaba muy flaca. Me costó mucho recuperarme. Cuando pensé que todo eso lo había dejado atrás, que había sanado, hoy con 25 años me hago una liposucción en mi cuerpo y me pongo a reflexionar y digo '¿sané realmente?'", se preguntó.

"La gente me está haciendo mucho bullying"

La joven de 25 años contó que, debido a su exposición en redes sociales, comenzó a recibir comentarios sobre su cuerpo que le empezaron a generar inseguridades. Antes, a sus 17 años, también le llegaban ese tipo de comentarios, pero de gente cercana a ella.

"Hoy con esta secuela que tengo recibo comentarios horribles, la gente me está haciendo mucho bullying, creen que es gracioso", aseveró.

Luciana tras la operación (TikTok)

"Creo que critican y comentan porque es gratis, porque tienen ganas de hacerte sentir mal y no saben que del otro lado uno está sufriendo", añadió.

Respecto a las personas que hacen comentarios sobre el físico ajeno, reflexionó que "es la misma gente que hace esos comentarios a una prima, una hermana, a una novia y van metiéndonos en la cabeza que siempre estamos mal, que siempre tenemos que cambiar algo nuestro".

Finalmente, la influencer entregó un sincero consejo. "El mensaje no es opérate todo, el mensaje es ámate como sos, mejora lo que quieras mejorar, pero hazlo por vos, no por los comentarios de la gente, y hagan todo con responsabilidad siempre", sentenció.

