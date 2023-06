Prigozhin dice estar en cuartel de ciudad rusa de Rostov y controlar sitios militares

El jefe del grupo paramilitar Wagner afirmó el sábado que se encontraba dentro del cuartel general del ejército ruso en Rostov, centro clave del asalto contra Ucrania, y que tomó control de los sitios militares locales.

"Estamos en el CG, son las 07:30 de la mañana", afirmó Yevgueni Prigozhin en un video divulgado en Telegram. "Los sitios militares de Rostov están bajo control, incluido el aeródromo", agregó mientras a su espalda marchaban hombres en uniforme.

Prigozhin aseguró que los aviones militares implicados en la ofensiva rusa en Ucrania "despegan con normalidad" del aeródromo para cumplir sus "tareas de combate", afirmando que "no hay ningún problema".

BREAKING: Wagner chief Prigozhin says he has taken control of the Russian military headquarters in Rostov to make sure Russian airstrikes hit Ukrainians, not Wagner pic.twitter.com/lCtWVbuf8r