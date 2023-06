"Desde el primer día todo estuvo mal": Joven acusa que estudió 4 años una licenciatura que no existe en México

15 jun. 2023 - 11:00 hrs.

Una usuaria de TikTok, identificada como Halis Montero, denunció que estuvo cuatro años estudiando una licenciatura que no existía.

El año 2018, debido a temas económicos, no contaba con el dinero suficiente para escoger la carrera de educación superior que deseaba cursar.

Frente a esto, le pidió apoyo a su familia para ingresar a la universidad y le dijeron que la ayudarían siempre y cuando estudiara para ser enfermera o profesora, y optó por educación especial, plan que cursó en una Escuela Normal de Guerrero, en México.

"Me tuvieron estudiando una licenciatura que no existía"

"Desde el primer día de universidad todo estuvo mal, pero yo realmente no podría verlo porque realmente estaba muy preocupada por el dinero, porque era una ciudad nueva por muchas cosas", comenzó explicando.

Halis contó que apenas ingresó a la institución, le dijeron que su licenciatura había cambiado de nombre y que ahora se llama Inclusión Educativa. Pese a la advertencia, continuó cursando sus estudios.

Cuando tenía que tramitar su titulación comenzó a tener problemas con la Escuela Normal, por lo que llegó hasta la Dirección General de Profesiones del México, para saber si su institución tenía registrada la licenciatura que ella estudió y le dijeron que dicha carrera no existía.

"La escuela en la que estudié, cuatro años, me tuvo estudiando y no solamente a mí, sino como a 300 personas", acusó.

"Me tuvieron estudiando una licenciatura que no existía, que no estaba registrada, que no era oficial. Las autoridades grandes ni siquiera sabían que la escuela estaba ofreciendo esa licenciatura y, pues, si no había títulos", complementó.

La joven aseguró haber ido a las autoridades para que la ayudaran a obtener su título, sin embargo, en todas las instituciones le dijeron que debía comunicarse con la Escuela Normal.

Finalmente, Halis acotó que ninguno de sus compañeros quiso apoyarla en demandar a la Escuela por razones que desconoce, e indicó que este mes les darían una respuesta desde la universidad.

