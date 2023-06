"Me puse la de otra persona por error": El insólito pedido de ayuda de una pasajera que perdió zapatilla en avión

Es común que los pasajeros de vuelos extravíen su maleta en el transcurso del periplo, pero lo que le sucedió a una joven que viajaba desde Madrid a Buenos Aires no dejó de llamar la atención, volviéndose en un pedido de ayuda bastante viral.

Fueron miles de interacciones las que tuvo en su cuenta de Twitter la usuaria @jochiortega, quien aprovechó esa red social para hacer un anuncio tras perder una de sus zapatillas. Pero no solo perdió el calzado, sino que se llevó otro, presumiblemente de otro pasajero.

“Si viajaste con AirEuropa en el vuelo UX041 MAD-EZE el 11/06 y te llevaste una zapatilla Adidas deportiva del pie derecho, yo tengo la tuya marca Puma”, dice el post en la red social.

"Jajaja, por favor retuiteen para recuperar mi zapatilla, me puse la de otra persona por error y me acabo de dar cuenta que ando con dos zapatillas distintas”, indicó en otro tuit.

Tras relatar el anecdótico episodio, fueron miles de personas que pusieron en tela de juicio la veracidad de la historia. De hecho, la misma aerolínea se mostró dubitativa, como se pudo ver en una imagen que la pasajera publicó en la red social.

la descansada que me pego AirEuropa no me pego ni mi ex. // las zapatillas en cuestión pic.twitter.com/w7rHMDU3Ab